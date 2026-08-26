Disney’de çocuk istismarı iddiası: Eski çocuk oyuncu dava açtı

Oyuncu Raquel Lee Bolleau, çocuk oyuncu olarak çalıştığı dönemde cinsel istismara maruz bırakıldığı ve şirketin kendisini korumadığı iddiasıyla Walt Disney Company’ye karşı hukuk davası açtı.

Bolleau’nun Los Angeles County Yüksek Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesi, 2001’de Disney Channel için çekilen The Poof Point filminin yapım sürecine ilişkin. Bolleau o sırada 14 yaşındaydı.

Dava, Disney’i ihmalle suçluyor. Dilekçeye göre yapımda çalışan ve kimliği açıklanmayan yetişkin bir erkek, Bolleau ile güven ilişkisi kurarak onu istismara sürükledi ve çekimler sırasında birden fazla kez cinsel istismara maruz bıraktı.

Bolleau, söz konusu kişinin kendisinden iki kattan daha büyük olduğunu belirtiyor. Dava belgelerinde kişinin adı paylaşılmıyor ve “John Doe” olarak tanımlanıyor.

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“Yetişkinler müdahale etmedi”

Davada yalnızca çalışanın eylemleri değil, setteki yetişkinlerin ve şirketin sorumluluğu da gündeme getiriliyor.

Bolleau’nun avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçeye göre çalışan, çocukların bulunduğu çalışma ortamında cinsel içerikli yorumlarda bulunuyor ve Bolleau’ya yönelik sınır ihlalleri sergiliyordu.

Dilekçede, sette bulunan yetişkinlerin yaşananları fark edebilecek durumda olduğu ancak müdahale edilmediği ileri sürülüyor. Disney’in çocuk oyuncunun güvenliğini sağlamak için gerekli gözetim mekanizmalarını işletmediği de davanın temel iddiaları arasında.

Bolleau ayrıca çalışanın kendisine alkol verdiğini ve istismarın yapımın gerçekleştirildiği Salt Lake City’de ve ekibin Kaliforniya’ya dönüşü sırasında devam ettiğini söylüyor.

Dava dilekçesi, film yönetmeni Neal Israel’in de Bolleau’ya söz konusu çalışanla yakınlaşmasını ve ona güvenmesini söylediğini ileri sürüyor.

Davada Disney’in çocuk oyuncuyu koruma sorumluluğu tartışılıyor

Bolleau’nun anlatımına göre çekimler ilerledikçe fiziksel ve psikolojik durumunda belirgin değişiklikler ortaya çıktı.

Dilekçede Disney yetkililerinin bu değişiklikleri fark ettiği ancak çocuğun neden zorlandığını araştırmak ya da ona destek sağlamak yerine performansındaki sorunlardan kendisini sorumlu tuttuğu iddia ediliyor.

Bolleau, sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen kendisine gerekli tıbbi desteğin de sunulmadığını belirtiyor.

Davaya göre Disney yöneticileri daha sonra Bolleau için planlanan başka bir yapımdaki rolü de iptal etti.

Bolleau, çocukken maruz kaldığı istismarın ve sonrasında yaşananların oyunculuk kariyerini ve yaşamını uzun vadede etkilediğini söylüyor.

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Tazminat talep ediyor

Bolleau, açtığı hukuk davasında ekonomik kayıplar ve yaşadığı zararlar nedeniyle Disney’den tazminat talep ediyor. Talep edilen miktar dava dilekçesinde belirtilmedi.

Disney ise haberlerin yayımlandığı sırada iddialara ilişkin kamuoyuna açık bir yanıt vermedi. Independent ve diğer ABD basın kuruluşları şirketten görüş talep etti.

Bugün 39 yaşında olan Bolleau, çocukluk döneminde The Amanda Show ve The Proud Family gibi yapımlarda rol aldı. Daha sonra çocuk oyuncuların televizyon sektöründeki deneyimlerini konu alan Quiet on the Set: The Dark Side of Kids TV belgeselinde de yer aldı.

(NÖ)