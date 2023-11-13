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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 15:28
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 15:35
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DİSK’in İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşü başladı: “Gelirde adalet, vergide adalet”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Milyonlarca işçinin, emekçinin sesi olmak için yürüyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/diskin-istanbuldan-ankaraya-yuruyusu-basladi-gelirde-adalet-vergide-adalet.jpg
Fotoğraflar: DİSK/X

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) “Gelirde adalet vergide adalet” sloganıyla bugün İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı.

Kadıköy Belediyesi bahçesinde toplanan DİSK üyeleri, “Hak, hukuk, adalet işçilerle gelecek”, “İnadına sendika, inadına DİSK”, “İnsanca yaşamak istiyoruz” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

AA’nın haberine göre, yürüyüş öncesi basın açıklaması yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar ve gençlerin aldığı payın her gün daha fazla düştüğünü belirterek, “Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz ama ürettiğimiz değerden payımızı alamıyoruz. Bir taraftan yüksek enflasyon, diğer taraftan hayat pahalılığı ve üzerimizdeki vergi yükü nedeniyle her gün daha fazla yoksullaşıyoruz” diye konuştu.

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, dolaylı vergiler yoluyla vergi adaletsizliği oluşturulduğunu söyledi.

Çerkezoğlu, adil bir vergi sistemi için Ankara’ya yürüdüklerini dile getirerek, “Şimdi önümüzdeki yıl için yeni vergi dilimlerinin de belirleneceği bu süreçte diyoruz ki vergi dilimleri en az yeniden değerleme oranı kadar artırılmalıdır ve geçmişten bu yana var olan bütün kayıplar da giderilmelidir” dedi.

Söğütlüçeşme’den başlayan yürüyüşte önce Gebze’de işçilerle bir araya geleceklerini anlatan Çerkezoğlu, sonrasında Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Eskişehir üzerinden cuma günü ulaşacakları Ankara’da büyük bir buluşma gerçekleştireceklerini aktardı.

Konuşmanın ardından kara yolunda toplu şekilde yürümek isteyen sendikalılara polis ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine kalabalık grup kaldırıma yönlendirilirken Çerkezoğlu ve beraberindeki bazı kişiler yürüyüşe devam etti.

(VC)

DİSK arzu çerkezoğlu Gelirde adalet vergide adalet
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