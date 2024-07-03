DİSK'ten TÜİK önünde "enflasyon" protestosu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) bugün yayınladığı enflasyon verilerinin ardından protesto etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile bağlı sendikaların üyeleri, TÜİK'i protesto etmek için kurum binasının önünde toplandı.

Burada konuşan Çerkezoğlu, TÜİK'in bugün açıkladığı aylık yüzde 1,64'lük enflasyon rakamlarının, halkın hissettiği enflasyonu yansıtmaktan çok uzak olduğunu savundu.

TÜİK'in şeffaf davranması ve enflasyonu gerçek biçimiyle ölçmekle sorumlu olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "TÜİK’in bugün açıkladığı resmi enflasyon oranları sadece istatistiki bir veri değildir. Resmi enflasyon oranları işçilerin, kamu emekçilerinin, emeklilerin ücretlerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle TÜİK’in görevini doğru ve şeffaf yapmaması ve enflasyonu düşük hesaplaması, milyonların ekmeği ile oynamaktır." dedi.

TÜİK'in görevinin, enflasyonu düşük göstermek olamdığını aktaran Çerkezoğlu şunları kaydetti:

"TÜİK’in yayımladığı enflasyon verileri oldukça şaibelidir. TÜİK yönetimi, kesinleşen yargı kararlarına rağmen madde sepeti ortalama fiyat listesini açıklamayarak verileri karartmaya devam ediyor. Oysa madde fiyat listesi, TÜİK’in enflasyonunun güvenilirliğini kontrol edebileceğimiz tek veriydi.

"TÜİK, tam da enflasyonda ciddi yükselişin yaşanmaya başladığı dönemde, Haziran 2022’de beri enflasyon hesaplamasına esas ortalama madde fiyatlarını açıklamıyor. Yargı sürecini kazandık. TÜİK’in yöneticileri Anayasa ve yasalar gereği mahkeme kararlarını gecikmesizin yerine getirmek zorundadırlar.

Soruyoruz. TÜİK, ortalama madde fiyatları olmadan fiyatlardaki artışı nasıl hesaplıyor. Haziran 2022’de bu tablolarının yanlış anlama ve yanıltıcı değerlendirmelere sebebiyet vermesini gerekçesini öne süren TÜİK’in daha sonra öne sürdüğü bu fiyatların kendilerinde olmadığı gerekçesi arasında büyük bir çelişki vardır.

Tutarsız ve soru işaretleri dolu bu açıklamalar, kesinleşen yargı kararları sonrası kaçacak yeri kalmayan TÜİK’in bahanelerinden başka bir şey değildir."

"Yüksek enflasyonu bu ülkede yaşayan herkes her gün yaşıyor"

Arzu Çerkezoğlu ayrıca, rakamlarla oynayarak enflasyonun düşmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekler üzeri örtülebilecek şeyler değildir. Bu gerçeği, bu yüksek enflasyonu, hayat pahalılığını bu ülkede yaşayan herkes her gün yaşıyor, her gün görüyor. O nedenle iktidarın yapması gereken şey, bu yüksek enflasyon karşısında gerçek rakamları baskılamak değildir. Ücretleri baskılayarak, talebi baskılayarak enflasyonu düşürmeye çalışmak da değildir. Çünkü Türkiye'de enflasyonun sebebi ücretler değildir. Enflasyonun sebebi, dolarizasyon, aşırı şirket karları, arz problemleridir. Yani enflasyonla gerçek bir mücadele için bu konuda adım atılması gereklidir."

Bu açıklamanın ardından Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri de TÜİK'i enflasyon rakamları konusunda protesto etti.

(HA)