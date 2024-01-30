DİSK'ten TBMM önünde eylem: Adil bir vergi sistemi istiyoruz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ‘vergide adalet’ talebiyle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde eylem yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı konuşmada iki yıldır gelirde ve vergide adalet mücadelesi verdiklerini belirtti.

Çerkezoğlu "Türkiye'de en zengin ile en yoksul arasındaki gelir uçurumu 30 katı aşmış durumda. Vergide adalet diyoruz çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de" dedi. Çerkezoğlu şunları söyledi:

DİSK olarak 2 yıldır gelirde adalet, vergide adalet mücadelesi veriyoruz. Yüksek enflasyon karşısında gelirlerimiz, alım gücümüz her gün daha fazla geriliyor. Yüksek vergilerle, adaletsiz vergi sistemiyle yoksulluğumuz daha da artıyor.

Türkiye’de en zenginle en yoksul arasındaki gelir farkı giderek büyük bir uçuruma dönüştü. En zenginle en yoksul arasındaki gelir uçurumu, 30 katı aşmış durumda. ‘Vergide adalet’ diyoruz çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki işçiyle patron, zenginle yoksul aynı oranda vergi ödesin. Dünyada başka hiçbir ülke yok ki çalışanların, işçilerin, emekçilerin ücretleri yıl içerisinde aylar ilerledikçe daha da geriye gitsin.

‘Vergide adalet’ diyoruz çünkü gelir dağılımı adaletsizliğinin bu kadar büyüdüğü süreçte kaşıkla verilenin artık kepçeyle değil, kazanla geri alındığı bir süreçteyiz. İktidar, hala daha vergiyi tabana yaymak adı altında bütün vergi yükünü işçiye, emekçiye, emekliye, halka yüklemek konusunda politikalarında ısrar ediyor.

Buradan iktidara sesleniyoruz: Eğer daha fazla vergi toplamak, vergi gelirlerinizi artırmak istiyorsanız artık işçinin, emekçinin, emeklinin, halkın cebine bakmaktan vazgeçin; etrafınıza bakın. O kat be kat kâr rekorları açıklayan şirketlere bakın. Kâr bilançoları açıklayan bankalarınıza bakın. Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) milyonlar kazananlara bakın. İşçinin, emekçinin, halkın sofrasından elinizi çekin.

Anayasamızın 73’üncü maddesinde de söylendiği gibi, herkesin gelirine göre vergi ödediği; az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Eller, vergide adalet için kalksın. Eller, bu ülkenin tüm güzelliklerini ve değerlerini üreten işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, halkın insanca yaşayabilmesi için kalksın. Eller, bu ülkenin geleceğini teslim edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği yani bu ülkenin aydınlık geleceği için kalksın. Çünkü vergide adalet sadece bir adalet demek değil.

Vergide adalet bir ülkede, toplumsal barışın ve huzurun da teminatıdır ve sürdürülebilir olması demektir. Vergide adalet demokrasidir, demokratik hukuk devletidir. Vergide adalet medeniyettir, bir ülkenin devleti yöneten iktidarın tercihlerini göstermesi açısından da son derece önemlidir. Onun için DİSK olarak gelirde adalet, vergide adalet mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğimizi bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz.