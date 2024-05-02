DİSK'ten 1 Mayıs değerlendirmesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İstanbul 1 Mayıs’ına ilişkin yazılı bir değerlendirme yayımladı.

1 Mayıs’ın Türkiye’nin dört bir yanında yaygın biçimde kutlandığını, illerde ve ilçelerde son yılların en kitlesel 1 Mayıs buluşmalarının gerçekleştiğini belirten DİSK, “Ekmek, adalet ve hürriyet için 1 Mayıs meydanlarında buluşan, emeğe yönelik ağır bir saldırı sürecine 1 Mayıs meydanlarından karşı duran herkese, tüm sınıf kardeşlerimize teşekkür ederiz” dedi.

DİSK, işçi sınıfının “anayasal düzene, hakkına, hukukuna sahip çıkma iradesi”nin İstanbul 1 Mayıs’ına damgasını vurduğunu belirtti.

İSTANBUL'DA 1 MAYIS Polis, işçilere biber gazı, plastik mermi sıktı: Tertip Komitesi eylemi sonlandırdı

“İşçi sınıfının Taksim iradesi toplumda karşılık buldu”

“Her türlü hukuk dışı yasağa, engele, tüm şehrin bir açık hava hapishanesine çevrilmesine ve tehditlere aldırış etmeden Saraçhane’ye akan on binler ekmeğimizin, aşımızın, haklarımızın teminatıdır” diyen DİSK, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Saraçhane Meydanı’nda toplanan on binler en önde DİSK kortejinin yürüyüşüyle, iktidarın tarihe kalacak simge bir fotoğraf karesi yarattığı su kemerlerindeki barikata kadar dayanmış; ancak iktidarın tümüyle hukuksuz engeliyle karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan iktidarın bu yasağı karşısında işçi sınıfının Taksim iradesi toplumda büyük bir karşılık bulmuştur.”

“Bir dizi örgütsel ve teknik sorun yaşandı”

İktidarın adı konulmamış bir OHAL ile tüm İstanbulluların kişisel hak ve özgürlüklerini hedef aldığını belirten DİSK, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu koşullar altında birden fazla koldan kurgulanan yürüyüşümüzün son gün tek kola inmesi bir dizi örgütsel ve teknik sorunlara da yol açmış, Tertip Komitesi’nin inisiyatif kurmasında, kararları duyurmasında ve uygulanmasını sağlamakta yer yer aksaklıklara neden olmuştur. Bu aksaklıkların giderilmesi de boynumuzun borcudur.”

DİSK, “Zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapan bu adaletsiz düzene karşı, gelirde ve vergide adaletsizliğe, hepimizi yoksullaştıran IMF programına karşı mücadeleyi 1 Mayıs alanlarından alınan güçle yarından itibaren tüm gücümüzle işyerlerinden sokaklara, sokaklardan meydanlara büyüteceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Ne olmuştu? İstanbul’da yasaklara rağmen DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin Taksim çağrısına yanıt veren binlerce kişi Saraçhane’de toplanmış, polisin izin vermemesi nedeniyle yürümeme kararı alan tertip komitesi yuhalanmıştı. Ardından Saraçhane’deki polis barikatına yüklenen gruplara tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale edilmişti.

(VC)