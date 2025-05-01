ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 09:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2025 09:30
3 dk Okuma

DİSK, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Taksim yasağından vazgeçin. Bu barikatları kaldırın, Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs’a ve işçi sınıfına açın” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DİSK, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı
*DİSK heyeti, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı, 1 Mayıs 2025. (Fotoğraf: DİSK/X)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs Kadıköy mitingi öncesinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, Gümüşsuyu’ndan anıta “Taksim Meydanı 1 Mayıs alanı” sloganıyla kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Anıtın önünde “1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Kayyımlar gidecek biz kalacağız”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atılırken, heyet adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yaptı.

1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda
1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda
1 Mayıs 2025

“1 Mayıs, ablukanın gölgesinde yaşanıyor”

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, 1 Mayıs’ın Türkiye’de işçilerin ve emekçilerin son derece olumsuz bir süreçten geçtiği bir dönemde gerçekleştiğini belirtti.

İstanbul’da ise büyük bir yasak ve ablukanın gölgesinde 1 Mayıs’ı yaşadıklarını vurgulayan Çerkezoğlu, “Bugün burada, 1 Mayıs Meydanı’mız Taksim bir kez daha yasaklı. Gördüğünüz gibi meydan yine barikatlarla abluka altına alınmış durumda. Sadece Taksim değil, bugün tüm İstanbul ablukada,” dedi.

Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyanın her yerinde işçiler ve emekçiler 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri alanlarda kutlarken, Türkiye’de Taksim yıllardır yasaklı. Yıllardır 1 Mayıs’ı ve Taksim Meydanı’nı özgürleştirmek için mücadele ediyoruz. 2010, 2011 ve 2012’de bu meydanda, tam burada, dünyanın en büyük 1 Mayıslarını gerçekleştirdik. Ancak 2013’ten bu yana Taksim yeniden yasaklı.

Geçmişten günümüze DİSK’in 1 Mayıs afişleri
Geçmişten günümüze DİSK’in 1 Mayıs afişleri
1 Mayıs 2025

“Barikatlar çok şeyi anlatıyor”

“Aslında bu barikatlar çok şeyi anlatıyor. Bu barikatlar, ülkeyi yöneten siyasi iktidarın zihniyetini gösteriyor. Milyonlarca işçiyi ve emekçiyi asgari ücrete, sendikasızlığa mahkûm etmeyi anlatıyor.

“Türkiye’yi bir asgari ücretliler ülkesi, çalışmak zorunda kalan emekliler ülkesi, patronundan daha fazla vergi veren işçiler ülkesi hâline getirmeyi anlatıyor. Ülkemizi; kadınların her gün şiddet ve ayrımcılıkla yüz yüze kaldığı, gençlerimizin geleceğinin karartıldığı, çocuklarımızın okullara aç gittiği, siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, sendikacıların hapse atıldığı bir ülke haline getirenler, istiyorlar ki susalım, hiçbir şeye itiraz etmeyelim, onların verdiğiyle yetinelim.”

“Taksim yasağından vazgeçin”

Anayasa Mahkemesi’nin Taksim Meydanı kararını hatırlatan Çerkezoğlu, “Hem hukuksal hem tarihsel olarak Taksim Meydanı, 1 Mayıs meydanı olmasına rağmen hala yasaklı ve hala bu yasakçı zihniyet devam ediyor,” dedi.

AYM’den 1 Mayıs’ta Taksim yasağına ihlal kararı
AYM’den 1 Mayıs’ta Taksim yasağına ihlal kararı
15 Aralık 2023

Çerkezoğlu, iktidara seslenerek şunları kaydetti:

“Taksim yasağından vazgeçin. Bu barikatları kaldırın, Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs’a ve işçi sınıfına açın. Baskıyı, zulmü, yasakları kendi iktidarının güvencesi olarak görenler bilsinler ki, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten halktan daha büyük bir güç yoktur. Mutlaka ama mutlaka bu ablukayı dağıtacağız. Taksim Meydanı’nı da 1 Mayıs’ı da özgürleştireceğiz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
1 Mayıs 2025 DİSK arzu çerkezoğlu taksim cumhuriyet anıtı
ilgili haberler
“Yıldız'a selam, mücadeleye devam”
1 Mayıs 2025
/haber/yildiz-a-selam-mucadeleye-devam-307014
İSTANBUL'DA 1 MAYIS
Şişli’den Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi
1 Mayıs 2025
/haber/sisliden-taksime-yurumek-isteyenlere-polis-mudahalesi-307010
1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda
1 Mayıs 2025
/haber/1-mayista-emek-dayanisma-ve-direnis-meydanlarda-307001
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
“Yıldız'a selam, mücadeleye devam”
1 Mayıs 2025
/haber/yildiz-a-selam-mucadeleye-devam-307014
İSTANBUL'DA 1 MAYIS
Şişli’den Taksim’e yürümek isteyenlere polis müdahalesi
1 Mayıs 2025
/haber/sisliden-taksime-yurumek-isteyenlere-polis-mudahalesi-307010
1 Mayıs’ta emek, dayanışma ve direniş meydanlarda
1 Mayıs 2025
/haber/1-mayista-emek-dayanisma-ve-direnis-meydanlarda-307001
Sayfa Başına Git