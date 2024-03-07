DİSK Sosyal-İş: KA.DER’in açıklaması hak ihlallerini gerekçelendirmeye çalışmaktır

DİSK Sosyal-İş, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin (KA.DER) çalışanlarının eylemine karşı yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Mobbing, düşük ücret, fazla mesailerin ödenmemesi, sendikal hakların tanınmaması gibi hak ihlalleri ithamlarına karşı çalışanlarını suçlayan KA.DER’i tutarsız, manipülatif ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklama yapmakla suçladı.

Ayrıca açıklamanın iddialarını teyit ettiğini, işyerinde yaşanılan hak ihlallerinin ‘gerekçelendirmeye’ yönelik söyledi. DİSK Sosyal İş’in açıklaması şöyle:

“KA.DER tarafından kamuoyuna sunulan açıklama iddialarımızı teyit etmekte, işyerinde yaşanılan hak ihlallerini ‘gerekçelendirmeye’ çalışmaktadır.

Açıklamadaki ifade edilenler ‘meseleyi anlama ve çözüm üretme’ niyetinden çok ‘yargılama ve suçlama’ üzerine kurulmuştur. Sendikamız bu durumu da ‘kadın çalışanlar üzerinde yaratılan baskı ve şiddet’ olarak değerlendirmektedir.

Ciddiyetten uzak bulduğumuz suçlamalara tek tek cevap vermeyeceğiz. Gerçeklere değinmek gerekirse KA.DER’de bugün iş gücünü satarak yaşamaya çalışan kadınlar, insanca yaşayabilecekleri bir ücret, insanca çalışabilecekleri, baskı ve mobbinge maruz kalmadıkları çalışma yaşamı ve örgütlenme haklarına saygı talep etmektedirler.

Anti-demokratik yasaların arkasına sığınılarak, sendikamızın iyi niyetli diyalog girişimlerinin ‘yetki tartışmasına’ sıkıştırılması gerçek niyeti ortaya koymakta, ‘sendika ile görüşme sürecinin başlamış’ olduğu ifadesi ise gerçekleri yansıtmamaktadır. Sendikamızın tüm çabalarına rağmen, üyelerimizin yaşadığı sorunları konuşmak ve çözüm üretmek adına KA.DER yönetimi ile herhangi bir görüşme maalesef gerçekleştirilememiştir. Bizlere ‘yoğunluktan kaynaklı randevu verilemediği’ ifade edilirken, başka platformlarda ‘sendikanın yetkisi yok, görüşmek zorunda değiliz’ denilmektedir.

27 yıllık geçmişe sahip, mücadeleci kadınlar tarafından kurulan ve bizim de yakında takip ettiğimiz KA.DER yönetimine çağrımızı yineliyoruz.

Çalışanlarınızı hedef göstererek süreci kişiselleştirmeyin, yapıcı bir zemini birlikte kurmak adına, sendikamızın diyalog ve görüşme çağrılarına kulak verin.