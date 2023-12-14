DİSK: Özak Tekstil işçilerinin haklı ve meşru talepleri derhal karşılanmalıdır

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Urfa’da sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’dan bu yana direnen BİRTEK-SEN üyesi Özak Tekstil işçilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, “İnsanca yaşayacak bir ücret, insan onuruna yaraşır çalışma koşulları, iş güvencesi isteyen Özak Tekstil işçileri 17 gündür sistematik olarak saldırıya uğruyor” denildi.

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Çerkezoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle haklarına sahip çıkan kadın işçilerin sorguya çekilmesi, tehdit edilmesi ve işten atılmasıyla başlayan haklı mücadelenin karşısına jandarma çıkarmak, baskı, biber gazı, cop ve hukuksuz gözaltılar ile hak mücadelesine engel olmaya çalışmak asla kabul edilemez ve asla sonuç vermeyecektir.”

“Suç işlemekten vazgeçin”

Hükümet, İçişleri Bakanlığı ve Şanlıurfa Valisi’ne seslenerek, “işverenin hukuksuzlukların göz yummak hatta zor kullanarak savunmaktan derhal vazgeçin” çağrısı yapan Çerkezoğlu, “Özak Tekstil işçilerinin haklı ve meşru talepleri derhal karşılanmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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(VC)