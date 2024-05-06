DİSK/Nakliyat-İş'ten dayanışma eylemi: "Jean-Paul Delescaut yalnız değildir"

DİSK’e bağlı Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş), Fransalı sendikacı Jean-Paul Delescaut’la dayanışmak için bugün Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde açıklama yaptı.

Fransa’nın en büyük işçi sendikası Genel Emek Konfederasyonu’nun (CGT) kuzey bölgesinde faaliyet gösteren CGT Nord’un Genel Sekreteri Jean-Paul Delescaut, Filistin için ateşkes çağrısı yaptığı için “terörü övme” suçlamasıyla 18 Nisan’da ertelemeli bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DİSK/Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sendika yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla yapılan eylemde, “Faşist Macron, katil ABD, Siyonist İsrail hesap verecek! Filistin halkı yalnız değildir!” yazılı pankart açıldı, “CGT Nord Genel Sekreteri Jean-Paul Delescau yalnız değildir” dövizleri taşındı.

*Jean-Paul Delescaut (Fotoğraf: CGT)

İsrail’e destek veren Batılı devletlerin, Filistin yanlısı eylemleri sert bir şekilde bastırdığını hatırlatan Küçükosmanoğlu, “Son günlerde ABD’deki göstericilere yönelik polisin sert müdahalesi bu duruma bir örnektir. Aynı durum Avrupa Birliği devletleri için de geçerlidir” dedi.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fransa’daki CGT Sendikası’nın kuzey bölgede faaliyet gösteren kolu olan CGT Nord’un Genel Sekreteri Jean-Paul Delescaut, Filistin’de derhal ateşkes talebiyle eylem çağrısında bulunduğu bir el ilanını dağıttığı gerekçesiyle ‘terörü övme’ suçundan Lille mahkemesinde yargılanmış, bir yıl hapis cezasına çarptırılmış ve cezası ertelenmiştir. Bu durum faşist Macron hükümetinin insanlık dışı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur.”

“Ceza derhal geri çekilsin”

Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından hazırlanan, Delescaut’un hapis cezasına çarptırılmasını protesto eden ve yargılamanın derhal düşürülmesi talebini içeren protesto mektubunu konsolosluk yetkililerine ilettiklerini belirten Küçükosmanoğlu, şunları kaydetti:

“Mazlum Filistin halkının yanında olmaya, Filistin halkıyla dayanışma içinde olan ve bu sebeple saldırıya uğrayan, yargılanan sendikacılara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sendikacılık suç değildir. CGT Nord Genel Sekreteri Jean-Paul Delescaut hakkında verilen ceza derhal geri çekilsin.”

(VC)