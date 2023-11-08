DİSK/Limter-İş: Filistin direnişinin yanındayız

DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İstanbul, Tuzla’daki İçmeler Köprüsü yakınlarında eylem yapan DİSK/Limter-İş Sendikası, “Tersane işçileri Filistin direnişinin yanında” pankartı açtı.

“Katil ABD Ortadoğu’dan defol” ve “Katil İsrail Filistin’den defol” sloganları atılan eylemde, kitle adına açıklamayı DİSK/Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı okudu.

“70 yıldır savaş ve işgal sürüyor”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 10 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğünü, iki milyona yakın Filistinlinin de yerinden edildiğini belirten Saygılı, şunları söyledi:

“Bu işgalci savaş İsrail halkıyla Hamas arasında değil, ayan beyan Filistin halkıyla Siyonist İsrail’le arasındaki bir savaştır. 70 yıldır bu savaş, bu işgal sürmekte, 70 yıldır Filistin halkı Siyonist İsrail devletine ve onların destekçilerine karşı direnmektedir. Bu direniş meşrudur, haklıdır. DİSK/Limter-İş Sendikası ve işçi sınıfı olarak tarafız, Filistin direnişinin yanındayız.”

“Filistin halkına el uzatmanın yolu kınama ve temenniden öteye geçmek zorunda” diyen Saygılı, İsrail devletiyle siyasi, diplomatik, ticari ve askeri tüm ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptı.

Filistin direnişinin yanında olan Tersane işçileri olarak diyoruz ki;

Filistin halkının ve Filistinli sendikaların çağrılarına kulak verelim

İsrail devleti ve ona her türlü desteği sağlayan emperyalist haydutlar savaş suçlusu ilan edilsin.

İsrail'e ait ne varsa boykot edelim! pic.twitter.com/e0dopNv3l6 — DİSK / LİMTER-İŞ (@Limter_is) November 8, 2023

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)