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Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 11:12
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 11:22
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DİSK/Limter-İş: Filistin direnişinin yanındayız

Tersane işçileri İsrail’le siyasi, diplomatik, ticari ve askeri dahil tüm ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/disk-limter-is-filistin-direnisinin-yanindayiz.jpg
Fotoğraf: DİSK/Limter-İş'in X'te paylaştığı videodan alınmıştır

DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş), İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını protesto etti.

İstanbul, Tuzla’daki İçmeler Köprüsü yakınlarında eylem yapan DİSK/Limter-İş Sendikası, “Tersane işçileri Filistin direnişinin yanında” pankartı açtı.

“Katil ABD Ortadoğu’dan defol” ve “Katil İsrail Filistin’den defol” sloganları atılan eylemde, kitle adına açıklamayı DİSK/Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı okudu.

“70 yıldır savaş ve işgal sürüyor”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 10 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğünü, iki milyona yakın Filistinlinin de yerinden edildiğini belirten Saygılı, şunları söyledi:

“Bu işgalci savaş İsrail halkıyla Hamas arasında değil, ayan beyan Filistin halkıyla Siyonist İsrail’le arasındaki bir savaştır. 70 yıldır bu savaş, bu işgal sürmekte, 70 yıldır Filistin halkı Siyonist İsrail devletine ve onların destekçilerine karşı direnmektedir. Bu direniş meşrudur, haklıdır. DİSK/Limter-İş Sendikası ve işçi sınıfı olarak tarafız, Filistin direnişinin yanındayız.”

“Filistin halkına el uzatmanın yolu kınama ve temenniden öteye geçmek zorunda” diyen Saygılı, İsrail devletiyle siyasi, diplomatik, ticari ve askeri tüm ilişkilerin kesilmesi çağrısı yaptı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(VC)

Filistin-İsrail Savaşı israil ordusu Gazze Şeridi Tersane İşçileri disk/limter-iş
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