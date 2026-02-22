DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den laiklik açıklaması

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Laiklik Haklarımızın Güvencesidir: Laikliği Savunmak Suç Değil Tarihsel Bir Görevdir!” başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, laikliği savunan kesimlerin hedef gösterilmesine ve laiklik talebinin suç gibi sunulmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, laikliğin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkelerinden biri olmadığı, aynı zamanda emekçilerin birliği, eşitliği ve hak mücadelesi açısından vazgeçilmez olduğu kaydedildi. Laikliğin; inanç özgürlüğünün, eşit yurttaşlığın ve farklı kimliklerin barış içinde bir arada yaşayabilmesinin güvencesi olduğu belirtildi.

“Toplumsal kutuplaşma derinleştiriliyor”

Emek ve meslek örgütleri, ekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde kimlik temelli ayrıştırma politikalarının devreye sokulduğunu savundu. Açıklamada, artan yoksulluk ve gelir adaletsizliğine karşı yükselen tepkilerin bastırılması için toplumun kutuplaştırıldığı ifade edildi.

Laik bir düzende işçilerin örgütlenme, grev ve hak arama faaliyetlerinin “günah” ya da benzeri söylemlerle yaftalanamayacağı belirtildi. Ayrıca iş cinayetlerinde sorumluluğun “kader” ya da “fıtrat” söylemleriyle örtülemeyeceği, hesap verebilirliğin hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu anlatıldı.

“Laikliği savunmak anayasal haktır”

Açıklamada, son yıllarda demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerinde aşınma yaşandığı savunulan metinde, laikliği savunmanın suç gibi gösterilmesinin bu sürecin bir parçası olduğu belirtildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, laikliğin kriminalize edilmesini reddettiklerini belirterek; eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, kamucu ve demokratik bir cumhuriyet için mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

