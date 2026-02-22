ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.02.2026 15:06 22 Şubat 2026 15:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.02.2026 15:18 22 Şubat 2026 15:18
Okuma Okuma:  2 dakika

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den laiklik açıklaması

Emek ve meslek örgütleri, laikliği savunmanın suç olmadığını vurgulayarak bunun anayasal bir hak ve tarihsel bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den laiklik açıklaması

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Laiklik Haklarımızın Güvencesidir: Laikliği Savunmak Suç Değil Tarihsel Bir Görevdir!” başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, laikliği savunan kesimlerin hedef gösterilmesine ve laiklik talebinin suç gibi sunulmasına tepki gösterildi.

MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
MEB'den Ramazan kılavuzu: 4-9 yaş grubundaki çocuklar camiye götürülecek
16 Şubat 2026

Açıklamada, laikliğin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkelerinden biri olmadığı, aynı zamanda emekçilerin birliği, eşitliği ve hak mücadelesi açısından vazgeçilmez olduğu kaydedildi. Laikliğin; inanç özgürlüğünün, eşit yurttaşlığın ve farklı kimliklerin barış içinde bir arada yaşayabilmesinin güvencesi olduğu belirtildi.

Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak
Yusuf Tekin, “Laikliği Savunuyoruz” metnine dava açacak
19 Şubat 2026

“Toplumsal kutuplaşma derinleştiriliyor”

Emek ve meslek örgütleri, ekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde kimlik temelli ayrıştırma politikalarının devreye sokulduğunu savundu. Açıklamada, artan yoksulluk ve gelir adaletsizliğine karşı yükselen tepkilerin bastırılması için toplumun kutuplaştırıldığı ifade edildi.

Laik bir düzende işçilerin örgütlenme, grev ve hak arama faaliyetlerinin “günah” ya da benzeri söylemlerle yaftalanamayacağı belirtildi. Ayrıca iş cinayetlerinde sorumluluğun “kader” ya da “fıtrat” söylemleriyle örtülemeyeceği, hesap verebilirliğin hukuk devleti ilkesinin gereği olduğu anlatıldı.

"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"
"Öğrenci ve öğretmenler 'gönüllülük' adı altında fişlenecek"
16 Şubat 2026

“Laikliği savunmak anayasal haktır”

Açıklamada, son yıllarda demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukuk devleti ilkelerinde aşınma yaşandığı savunulan metinde, laikliği savunmanın suç gibi gösterilmesinin bu sürecin bir parçası olduğu belirtildi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, laikliğin kriminalize edilmesini reddettiklerini belirterek; eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, kamucu ve demokratik bir cumhuriyet için mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

(NÖ)

