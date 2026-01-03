DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den Venezuela saldırısına kınama

ABD’nin Venezuela saldırısına tepki gösteren Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ortak açıklama yayımladı.

"Venezuela halkına karşı başlatılan bu saldırılar derhal son bulmalıdır" denilen açıklamada "ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları; Venezuela halkına ölüm, yoksulluk, sömürü, kan ve gözyaşı getirecektir" vurgusu yapıldı.

"Esarete karşı özgürlüğü savunuyoruz"

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Birleşmiş Milletler (BM) Kurucu Şartı'nda yer alan uluslararası barış ve güvenliğin korunması, insan haklarına saygı, insani yardımın güvence altına alınması ve uluslararası hukukun üstünlüğü ilkeleri açıkça yok sayılmaktadır. BM'nin ve uluslararası toplumun bu hukuksuzluklara ve emperyalist müdahalelere karşı sessiz kalmaması, açık ve kararlı bir tutum alması gerekmektedir.

Savaşlar ve askeri müdahaleler halkların değil, sermayenin ve emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet etmektedir. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları; Venezuela halkına ölüm, yoksulluk, sömürü, kan ve gözyaşı getirecektir. Sağlık, barınma, beslenme ve insanca yaşam hakkı savaş koşullarında sistematik biçimde ortadan kalkacaktır.

Dünyanın dört bir yanında süregelen savaş ve çatışmalarda olduğu gibi; bu emperyalist ve yağmacı saldırılar sonucunda savaş baronları, silah tekelleri ve çokuluslu sermaye grupları servetlerini büyütürken, bedeli emekçiler ve halklar ödemektedir. Yaratılan yıkım ve yağma düzeni, halklara esaret, yoksulluk ve ölüm dayatmaktadır.

Bizler; savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı, esarete karşı özgürlüğü savunuyoruz.

Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu, barış ve demokrasi mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz."

