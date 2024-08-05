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Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 12:47
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 13:02
2 dk Okuma

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den çağrı: AYM kararlarını uygulayın

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararlarının uygulanması için çağrı yaptı: "Bu hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma çabasına son verin."

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den çağrı: AYM kararlarını uygulayın

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararlarının uygulanması için çağrı yaptı.

Ortak açıklamada, milletvekilliği ocak ayında Meclis kararıyla düşürülen ve AYM’nin 1 Ağustos'ta  ‘yok hükmünde’ kararı verdiği TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’a da değinildi.

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AYM kararlarının uygulanması çağrısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Anayasa Mahkemesi, halkın oylarıyla seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin TBMM'de tezkere okunarak düşürülmesine ilişkin kararın 'yok hükmünde' olduğuna karar verdi.

"İletişim Başkanlığı’nın kuruluş ve yetkilerine ilişkin daha önce iki ayrı iptal kararının ardından son olarak ‘her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunma’ yetkisi Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal edildi.

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"Anayasızlaştırmaya son verin"

"Anayasa Mahkemesi’nin grev ertelemeleri, 1 Mayıs yasaklamaları, düşünce, ifade, basın ve örgütlenme özgürlüklerine ilişkin verdiği hak ihlali kararları sadece bireysel kayıpların giderilmesi için bir hukuki yol değildir.

"İhlallerin tekrarlanmaması için gereken idari ve yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur. Aynı gereklilik yasa ve kararnameler için verilen iptal kararlarının gerekçelerine uygun düzenlemeler yapılmasını da gerektirir. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin anılan ve hak ihlallerine neden olduğu belirlenen düzenlemeler için verdiği kararları siyasi iktidar tarafından uygulanmamaktadır.

"Anayasal ve seçimle işbaşına gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; bu hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırma çabasına son verilmesi gerektiğini ve alınan kararlara uyulmasının hukuk devletine bağlılık gereği zorunlu olduğunu hatırlatıyoruz." 

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AYM, 'yok hükmündedir' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Ağustos günü Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu tespit etti.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili kararının "hukuki değerden yoksun olduğuna ve bu kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın vekilliğinin düşmüş sayılamayacağına" karar verdi.

Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali ile Yargıtay yazısının TBMM’de okunması işleminin iptali başvurularını birleştirerek karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Can Atalay’ın "milletvekilliğinin yok hükmünde sayılması" talebinin karara bağlanmasına yer olmadığına hükmetti.

Karar, eski AYM Başkanı Zühtü Arslan ve eski üye Muhammed Emin Kuz'un da yer aldığı 4'e karşı 10 üyenin oyuyla oyçokluğuyla alındı.

(RT)

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/haber/prof-dr-sule-ozsoy-boyunsuz-can-atalay-hukuken-tutukludur-ve-hala-milletvekilidir-292320
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/haber/can-atalay-in-avukatlari-aym-ye-basvurdu-meclis-karari-hukuka-aykiri-291364
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