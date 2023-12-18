DİSK: Kayıt dışı, güvencesiz çalıştırmaya ve çocuk işçiliğine son

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’ne ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

DİSK Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “2023 yılının sonuna geldiğimizde Türkiye’deki göçmen işçiler insanlık dışı şartlarda, resmi asgari ücretin çok altında ücretlerle, hiçbir hakları, güvenceleri olmadan, sadece bir sonraki gün de işe gidebilmek için çalışmaya devam etmektedir” denildi.

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1 milyondan fazla kişi kayıtsız ve sigortasız

Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 237 bin 585 kişinin ‘geçici koruma’ statüsüyle yaşadığını hatırlatan DİSK, bu statüye sahip olup kayıtlı çalışan işçi sayısının 91 bin 500 ve eğitimde olanların ise 789 bin olduğuna dikkat çekti.

Resmi verilere göre 2 milyon insanın kayıtlı istihdamda veya eğitimde olmadığını belirten DİSK, “Kadınların işgücüne katılımda geride oldukları da düşünüldüğünde, 1 milyondan fazla kişi kayıtsız, sigortasız şekilde çalıştırılmaktadır. Bu kişiler başta tekstil, hazır giyim ve deri ve inşaat iş kollarında olmak üzere farklı iş kollarında çalışmaktadır” dedi.

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Çocuk işçilik artıyor

‘Geçici koruma’ statüsündeki kişilerin çalışmak için kayıtlı oldukları illerden büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldıklarını belirten DİSK, göçmen çocukların da bazen yaşam zorluklarından, bazen de kayıtlı oldukları ilde bulunmamaları nedeniyle okula gidemediklerini ve yaşta çalışmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

“Babaların sigortasız şekilde, iş sağlığı ve güvenliğinden bahsedilemeyecek ortamlarda çalışıyor olması çocukları da etkilemektedir” diyen DİSK, açıklamada şunları kaydetti:

“Patronların neredeyse hiçbir ceza almadığı iş cinayetlerinde göçmenler hayatını kaybetmekte, arkada bıraktıkları ailelerinin yaşamları yaşanan adaletsizlikle daha da zorlaşmaktadır. Türkiye’de modern zamanda kölece çalışma koşulları ve çocuk işçilik sorunları artık yaygın hale gelmiştir. Bu problemler ülkemizdeki kapitalist ekonominin kâr hırsından kaynaklanmaktadır. Göçmen ve mültecilerin haklarının gaspı, yerli işçi ve emekçiler için de tehdit oluşturmaktadır. Güvencesiz ve kayıtsız göçmen emeğiyle ülkemizde ücretler genel seviyesi aşağıya çekilmek istenmektedir.”

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Ortak mücadele çağrısı

DİSK, atılması gereken ‘acil adımları’ şöyle sıraladı:

Göçmen işçi ve emekçilerin çalışma izni patronların insafından çıkarılmalıdır.

Kayıtlı çalışma ivedilikle tüm göçmen mülteci işçiler için sağlanmalıdır.

Çocuk işçiliğin önüne geçilerek, göçmenlerin dil bariyerine takılması ortadan kaldırılmalıdır.

Eğitim tüm çocuklar için eşit hale getirilmeli, eğitimden ayrılan göçmen çocukların eğitimle buluşması sağlanmalıdır.

“Tüm bunların gerçekleşmesi için başta sendikalara düşen -yerli ve göçmen- tüm işçilerin ortak mücadelesi örgütlemektir” diyen DİSK, yerli ve göçmen işçilerin hakları, kayıtlı çalışma ve güvenceli bir gelecek için birlikte mücadele çağrısını yineledi.

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(VC)