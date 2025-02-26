DİSK Kadın Komisyonu’ndan 7 Mart'ta grev çağrısı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Komisyonu, 7 Mart’ta gerçekleştirilecek kadın grevi için Çankaya’daki Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

MA'daki habere göre, açıklamada “Yaşamı durdurmak için kadınlar grevde” pankartı açılırken, sık sık “Kenetlen, diren, örgütlen” sloganları atıldı.

“Hep birlikte greve çıkıyoruz”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eşit işe eşit ücret, kadın cinayetleri ve şiddete karşı mücadele, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanması, ILO’nun 190 sayılı Sözleşmesi’nin onaylanması ve kadınların üzerindeki bakım yükünün azaltılması için mücadeleyi büyüttüklerini belirterek, “Taleplerimizi daha görünür kılmak ve mücadelemizdeki kararlılığımızı göstermek için hep birlikte greve çıkıyoruz” dedi.

“Kadın Yoksulluğu ve İşsizliği Katlandı”

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya ise toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderek derinleştiğine dikkat çekerek, "Kadın cinayetleri arttı, hayat pahalılığı ve kadın yoksulluğu kontrol edilemez seviyelere ulaştı. Kadın işsizliği giderek büyüyor. 2025 yılına yaklaşırken, emeğimizi karşılıksız bırakacak, bizi eve hapsedecek, yoksulluğa ve şiddete açık hale getirecek politikalardan vazgeçilmediğini görüyoruz. 8 Mart’a giderken hayat pahalılığına, düşük ücretlere, güvencesiz çalıştırmaya ve ayrımcılığa karşı sesimizi yükseltiyoruz" dedi.

Kadın Grevinin Talepleri DİSK Kadın Komisyonu, 7 Mart’ta yapılacak grevde öne çıkan talepleri şöyle sıraladı: İstanbul Sözleşmesi’nin feshi iptal edilmeli , sözleşme ve 6284 sayılı Kanun etkin şekilde uygulanmalıdır.

, sözleşme ve 6284 sayılı Kanun etkin şekilde uygulanmalıdır. ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylanmalı ve hayata geçirilmelidir.

Türkiye tarafından onaylanmalı ve hayata geçirilmelidir. Kadın cinayetleri ve toplumsal cinsiyet temelli suçlarda cezasızlık uygulamalarına son verilmeli , iyi hal ve tahrik indirimi kaldırılmalıdır.

, iyi hal ve tahrik indirimi kaldırılmalıdır. Kadın istihdamı için esnek çalışma modelleri yerine, tam zamanlı ve güvenceli iş olanakları sağlanmalıdır.

Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyet hayata geçirilmelidir.

hayata geçirilmelidir. Eşit işe eşit ücret politikası uygulanmalı ve bunun denetimi için mekanizmalar oluşturulmalıdır.

(EMK)