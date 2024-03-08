DİSK Kadın Komisyonu: Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Beşiktaş İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını emeğin ve kadınların yüzyılı olarak inşa etmek için örgütleniyoruz!” yazılı pankartın açıldığı eylemde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Tüm işkollarındaki bütün kız kardeşlerimizi sendikalı olmaya, DİSK’li olmaya çağırıyoruz” dedi.

DİSK Kadın Komisyonu adına açıklamayı ise Zuhal Kaynak okudu.

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girdiğimiz bu dönemde mücadelelerle kazanılmış haklarımıza saldırılar en üst perdeden sürüyor” diyen Kaynak, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

“Sendikaların biz kadınlara ihtiyacı her geçen gün artıyor”

Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz kadınlar bakım yükleri yanında sermaye tarafından da güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerine maruz bırakılıyoruz. AKP hükümetlerinin kadınları kamusal alandan özel alana çeken politikaları, biz kadınları toplumdan uzaklaştırıyor. Sermaye, devlet ve erkek egemen sistem üçgeninde kadın 'aile değerleriyle' kutsallaştırırken, toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşiyor. Bu sebeple kadınların sendikalara, sendikaların biz kadınlara ihtiyacı her geçen gün artıyor. Biz kadınlar, bu düzeni değiştirmek ve güvenceli gelecek inşa etmek için örgütleniyoruz.”

“ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalı”

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını, emeğin ve kadınların yüzyılı olarak inşa etmek için örgütleniyoruz” diyen Kaynak, şu talepleri sıraladı:

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun etkin bir biçimde uygulanmalıdır.

25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalıdır.

Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Medeni Yasa değişikliği ve nafaka hakkının gaspına yönelik tartışmalara son verilmelidir.

Kadınların işgücüne katılımının önündeki en büyük engellerden olan ve kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak herkesin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.

Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli, güvenceli ve insan onuruna yaraşır işler yaratılmalıdır.

İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır.

Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Kaynak, “Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın kadınların örgütlü mücadelesi! Yaşasın DİSK!” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(VC)