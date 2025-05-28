DİSK'in mahkeme kararını yerine getirmeyen TÜİK'e açtığı dava başlıyor

DİSK, TÜİK’in madde fiyatı listesini açıklamasını durdurmasını idare mahkemesine taşımış ve davayı kazanmıştı. Ancak TÜİK, yargı kararını uygulamamıştı.
İstinaf da onadı: TÜİK, DİSK’e madde fiyat listesini vermemekte ısrarcı
DİSK'in, TÜİK’e karşı kazandığı davada verilen kararın yerine getirilmesi için Ankara 3’üncü İdare Mahkemesine açtığı davanın ilk duruşması bugün görülecek.
Ne olmuştu?
TÜİK haziran 2022 itibariyle ocak 2003’ten beri her ay açıkladığı ortalama madde sepeti fiyat listesini yayımlamayı durdurdu. Liste 400’ü aşkın maddenin ortalama fiyatını içeriyordu.
Bunun üzerine DİSK 3 Haziran 2022’de TÜİK’ten bilgi talebinde bulundu. Ancak TÜİK, madde sepeti ve ortalama madde fiyat listesinin yayımlanmayacağını belirterek bilgi talebini reddetti.
DİSK, 6 Haziran 2022’de bilgi edinme hakkı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden TÜİK’ten ortalama madde fiyatı listesi verisini tekrar talep etti. Ancak TÜİK 23 Haziran tarihli cevabıyla bunu bir kez daha reddetti. Gerekçe olarak da listenin “kamuoyunda yanlış anlama ve yanıltıcı değerlendirmelere sebebiyet vermesini” gösterdi.
DİSK kararın ardından Bilgi Edinme Kurulu’na gitti. Kurul da 3 Ağustos 2022’de DİSK’in talebini reddetti. Bunun üzerinde DİSK, kurul kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve yıllardır açıklanan verilerin açıklanmasından vazgeçilmesinin hukuksuz olduğunu belirterek konuyu idare mahkemesine taşıdı.
Ankara 6. İdare Mahkemesi, 31 Mart 2023 tarihli kararında DİSK’in bilgi edinme hakkı çerçevesinde TÜİK'ten istediği bilgilerin işçi konfederasyonunun görevi gereği elinde bulunması gereken bilgilerden olduğuna hükmetti. TÜİK’in DİSK’in bilgi edinme talebini reddetmesinin hukuksuz olduğuna karar verdi.
Ancak TÜİK kararı uygulamayıp temyiz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi 15 Eylül 2023’te TÜİK’in istinaf başvurusunun hukuka uygun olmadığına karar verdi.
Bunun üzerine TÜİK, Danıştay’a gitti.
TÜİK, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 31 Mart 2023’te DİSK’in lehine karar vermesinin ardından dosyayı temyiz etti. Ancak istinaf başvurusu reddedilen TÜİK temyiz kanun yoluna başvurdu. Danıştay Başsavcılığından "kanun yararına bozma” talebinde bulundu.
Ancak Danıştay Başsavcılığı TÜİK'in bu talebinin hukuka aykırı olduğunu belirterek 15 Mart’ta temyiz talebini reddetti. Böylece TÜİK Başkanlığının yargı kararlarını uygulamamak için yaptığı başvuru reddedilmiş oldu.
DİSK'in açtığı 'madde sepeti' davasında TÜİK'e bir darbe de Danıştay'dan
Karar karşısında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "TÜİK'e karşı açtığımız davayı kazandık ve karar kesinleşti. İstinaf tarafından da onanan yargı kararı gereği TÜİK madde fiyat listesini yeniden yayımlamak zorunda. TÜİK Başkanlığı yargı kararlarını çiğneme yeri değildir. Anayasa'nın 138. maddesi gereği, mahkeme kararları TÜİK Başkanlığı dahil herkesi bağlar” dedi.
TÜİK Danıştay kararına karşın enflasyon hesabını dayandırdığı "ortalama madde fiyat listesine" yer vermeden enflasyon oranlarını açıklamaya devam etmişti.
Bunun üzerine DİSK Mayıs 2024’te şikayette bulunmuş, Haziran 2024’te de TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları hakkında da yargı kararlarına karşı görevlerini yerine getirmemeleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Başvurudan 4 gün sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu’nca DİSK’in başvurusunun işleme konması reddedilmişti.
Savcılık TÜİK şikayetini işleme koymadı, DİSK Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor
Cumhuriyet'in haberine göre, DİSK'in, 11 Haziran 2024’te kesinleşen mahkeme kararına karşın madde sepeti fiyatlarını açıklamayan TÜİK’e karşı kazandığı davada verilen kararın yerine getirilmesi için Ankara 3’üncü İdari Mahkemesine açtığı davanın ilk duruşması bugün görülecek. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu Üyeleri duruşması öncesinde Ankara 3‘üncü İdare Mahkemesi önünde 15:30'da düzenlenecek basın açıklamasına katılacak.
(AEK)