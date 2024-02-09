DİSK'in 17. Olağan Genel Kurulu: Emeğin mücadelesi hayatın ta kendisidir

Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu'nun (DİSK) üç gün sürecek 17. Olağan Genel Kurulu bugün başladı.

İstanbul Pendik'te The Green Park'ın Kongre Merkezi'nde toplanan Genel Kurul'a DİSK üyesi sendikalar, işçiler, delegeler, uluslararası sendikaların temsilcileri ve siyasi partilerden isimler katıldı.

Genel Kurul, DİSK’in tarihinin anlatıldığı film gösterimiyle başladı. Film gösteriminin ardından ilk olarak DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Serdaroğlu söz aldı.

“Tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de bizleri hiçbir şeyin yıldırmasına izin vermedik” diyen Serdaroğlu, “Biliyoruz ki tüfek onlarınsa yürek bizimdir. Bunun sessizliğin utancını üzerimize giymedik, giymeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ürettiğimiz değerden aldığımız pay tarihinin en geri seviyesinde"

Ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Kurul'un açılış konuşmasını yaptı.

DİSK'in 17'nci Genel Kurulu'nda Genel Başkanımız Arzu Çerkezoğlu'nun konuşması:

"Cumhuriyet ikinci yüzyıla ancak başta örgütlü işçi sınıfı olmak üzere halkın egemenliğiyle taşınabilir"#YüzyılınEmeğiEmeğinYüzyılı pic.twitter.com/MBXhKNpoHS — DİSK (@diskinsesi) February 9, 2024

Çerkezoğlu, "Eğer biz cumhuriyetin ikinci yüzyılını, emeğin yüzyılı olarak örgütleyeceğiz diyebiliyorsak inancımızın kaynağı DİSK’in gelenekleridir. On yıllardır bu ülkede bu mücadeleyi verenlerin açtığı yoldan yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Çerkezoğlu sözlerini şu sözlerle devam ettirdi:

“Türkiye toplumunun işçileştiği, ücretiyle çalışanların, alınteriyle hayatını sürdürenlerin toplumun dörde üçüne ulaştığı süreçte, ürettiğimiz değerden aldığımız pay Cumhuriyet tarihinin en geri seviyesinde.”

Deprem bölgesine de konuşmasında yer veren Çerkezoğlu, "Deprem bölgesinde yaşayan binlerce insanimiz o günden beri kötü koşullarda yaşıyor. Depremin ardından bütün felaketin ortadan kaldırılması dayanışmamızla mümkün" diye konuştu.

Özel: DİSK bütün zorluklara karşı mücadele ediyor

Çerkezoğlu'nun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz aldı.

Özel, "Sendika adını taşıyan, kağıt üzerinde, gerekli şartları sağlayarak, üyelerinin menfaatini korumak yerine siyasi iktidarı meşrulaştırmak adına çaba sarf edenler ya da sadece ücret sendikacılığına indirgenmiş tutumlar bir yana DİSK bütün zorluklara karşı, her türlü baskı ve dayatmaya karşı mücadele ediyor" dedi.

Vergi sistemini de eleştiren Özel, "Yoksullukla mücadelenin temel yolu adaletli bir vergi sistemi inşa etmektir. Bugün servet vergisi alınmamaktadır. Serveti vergilendirmek yerine zengin fakir ayırt etmeyen dolaylı vergi alınmaktadır. Türkiye'de 100 liranın 68 lirası dolaylı vergiyle toplanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Temelli: İşçi sınıfı barışı savunuyor

Özel'den sonra Sezai Temelli kürsüye geldi. Temelli, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesini hatırlatarak bugünkü iktidarın 12 Eylül darbe mekanizmasının devamını sağladığını söyledi.

Temelli, “12 Eylül cuntasının bütün icraatlarının neredeyse tamamına sahip çıkan bugünkü faşist iktidar, artık sermayeyi güldürmüyor, kahkahalara boğduruyor. AKP-MHP faşist iktidarı adeta bir sermaye düzenini olabilecek en vahşi koşullarıyla hayata geçirmiş durumdadır. Bugün anayasayı ihlal etmekte hiçbir beis görmemektedirler. Bugün Can Atalay kararını yani Yargıtay darbesini meşrulaştırarak anayasayı Meclis kürsüsünden de ihlal edebilmektedirler. Faşizm kurumsallaştı, kitleselleşmenin yolunu arıyor” diye konuştu.

Sömürü düzeninin emekçilerin sömürülmesiyle sağlandığını ifade eden Sezai Temelli, bu yüzden işçi sınıfının barışı savunduğunu söyledi.

Temelli "İşçi sınıfı barışı savunuyor, Türkiye emekçileri barışı savunuyor. Neden mi? Bu sömürü düzenine son vermek için. Bugün savaşı kimler finanse ediyor? Bugün, Saray’ı kimler finanse ediyor? Bugün bu oligarkları kimler finanse ediyor? Onları finanse eden biz emekçileriz. Biz yoksul halklarız. Bugün bizim üzerimize çökmelerinin nedeni, şiddetin nedeni budur. AKP bütçeleri bir silah bütçesidir. AKP bütçeleri bir yoksulluk bütçesidir, bir yokluk bütçesidir. Her yıl 35 milyar doları silaha ayıranlar, silah üreticilerinden vergi rekortmenleri yaratmışlardır. Her yıl 30 milyar dolarlık suç ekonomisi yaratanlar ülkeyi adeta bir mafya cumhuriyetine çevirmişlerdir. Bütün bu düzenin finansmanı için de işçilerin gırtlağını sıkmaya devam ediyorlar" dedi.

Saed: Filistin'de yarım milyon işsiz var

Genel Kurul'da ayrıca Filistin Genel Sendikalar Federasyonu Başkanı Shaher Saed bir konuşma yaptı.

Filistinli işçilerden DİSK'in 17'nci Genel Kurulu'na selam var!

Filistin Genel Sendikalar Konfederasyonu PGFTU Genel Başkanı Shaher Saed Genel Kurulumuz'da coşkuyla karşılandı.

Filistin halkı yalnız değildir! pic.twitter.com/YKGU2ZlYAz — DİSK (@diskinsesi) February 9, 2024

Filistin halkına yönelik saldırılar hakkında konuşan Saed, “73 seneden beri İsrail Amerika ile beraber Filistin’e saldırıyor. İşgalci biz değiliz işgalci onlardır. Birleşmiş Milletler’in Filistin için belki de bugüne kadar vermiş olduğu 2 bin karar var ama bunların hiçbiri uygulanmıyor. Filistin’de 1 milyonun üzerinde işçi vardı ancak işsizlik oranı çok yükseldi. Yarım milyon işsiz var artık. Bu savaştan önce Filistinliler İsrail’e gidip çalışıyorlardı. İsrail’de çalışan 200 bin işçi vardı. Onlar artık çalışamıyor. Bu işçilerin çalışamadığından toplam kaybı 1,5 milyar doların üzerindedir” diye konuştu.

(AD)