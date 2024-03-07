DİSK/Genel-İş EMAR: Her 10 kadından sadece 3’ü çalışma hayatında
“Kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalı, çalışma süreleri kısaltılmalıdır.”
DİSK/Genel-İş Emek Araştırmaları (EMAR), “kadın emeğinin görmezden gelinen sorunlarına dikkat çekmek ve görünürlüğünü artırmak için” hazırladıkları 8 Mart Kadın Emeği Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.
Kadınların “ucuz emek - kutsanmış annelik” rolleri arasında kıstırılmaya çalışıldığına dikkat çekilen raporda, dokuz başlık yer alıyor:
- Türkiye’de istihdamda cinsiyet açığı yüzde 34,6!
- Her 10 kadından sadece 3’ü çalışma hayatında!
- İşçileşme artıyor: kadın istihdamının yüzde 73,5’i işçi; yüzde 1,8’i işveren!
- Kamuda istihdamının sadece yüzde 34’ü kadın!
- Türkiye’de kadın işsizliği, AB ve OECD üye ülkelerinin 2 katından fazladır!
- Geniş tanımlı kadın işsiz sayısı 4,5 milyon civarıdır!
- 12 milyona yakın kadın; ailevi ve kişisel nedenler ve ev işleri dolayısıyla çalışma hayatına katılamıyor!
- İstihdamdaki kadınların yüzde 30,8’i kayıt dışı çalıştırılıyor!
- 3 milyon 248 bin kadın sosyal güvenceden yoksun!
“Kadınların örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılmalı”
Raporun sonuç bölümünde ise şu talepler sıralandı:
- Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli, esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli, güvenceli, düzenli işler yaratılmalıdır.
- Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçmesi sağlanmalıdır.
- Kadın istihdamının önündeki engellerden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı kamusal hizmet olarak sunulmalı, ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalıdır.
- 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır.
- Kadınların örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılmalıdır.
- 25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi, Türkiye tarafından onaylanmalı ve etkin bir biçimde uygulanmalıdır.
- İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır.
- Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir.
- Kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalı, çalışma süreleri kısaltılmalıdır.
8 Mart Kadın Emeği Raporu'nun tamamı için tıklayın
(VC)