DİSK/Genel-İş EMAR: Her 10 kadından sadece 3’ü çalışma hayatında

“Kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalı, çalışma süreleri kısaltılmalıdır.”