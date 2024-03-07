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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 7 Mart 2024 13:17
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2024 13:26
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DİSK/Genel-İş EMAR: Her 10 kadından sadece 3’ü çalışma hayatında

“Kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalı, çalışma süreleri kısaltılmalıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DİSK/Genel-İş EMAR: Her 10 kadından sadece 3’ü çalışma hayatında
Fotoğraf: DİSK

DİSK/Genel-İş Emek Araştırmaları (EMAR), “kadın emeğinin görmezden gelinen sorunlarına dikkat çekmek ve görünürlüğünü artırmak için” hazırladıkları 8 Mart Kadın Emeği Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Kadınların “ucuz emek - kutsanmış annelik” rolleri arasında kıstırılmaya çalışıldığına dikkat çekilen raporda, dokuz başlık yer alıyor:

  • Türkiye’de istihdamda cinsiyet açığı yüzde 34,6!
  • Her 10 kadından sadece 3’ü çalışma hayatında!
  • İşçileşme artıyor: kadın istihdamının yüzde 73,5’i işçi; yüzde 1,8’i işveren!
  • Kamuda istihdamının sadece yüzde 34’ü kadın!
  • Türkiye’de kadın işsizliği, AB ve OECD üye ülkelerinin 2 katından fazladır!
  • Geniş tanımlı kadın işsiz sayısı 4,5 milyon civarıdır!
  • 12 milyona yakın kadın; ailevi ve kişisel nedenler ve ev işleri dolayısıyla çalışma hayatına katılamıyor!
  • İstihdamdaki kadınların yüzde 30,8’i kayıt dışı çalıştırılıyor!
  • 3 milyon 248 bin kadın sosyal güvenceden yoksun!

“Kadınların örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılmalı”

Raporun sonuç bölümünde ise şu talepler sıralandı:

  • Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli, esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli, güvenceli, düzenli işler yaratılmalıdır.
  • Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçmesi sağlanmalıdır.
  • Kadın istihdamının önündeki engellerden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı kamusal hizmet olarak sunulmalı, ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalıdır.
  • 8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır.
  • Kadınların örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılmalıdır.
  • 25 Haziran 2021’de yürürlüğe giren ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi, Türkiye tarafından onaylanmalı ve etkin bir biçimde uygulanmalıdır.
  • İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır.
  • Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir.
  • Kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalı, çalışma süreleri kısaltılmalıdır.

8 Mart Kadın Emeği Raporu'nun tamamı için tıklayın

(VC)

DİSK Genel-İş 8 Mart'a Giderken kadın emeği kadın emeği raporu
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