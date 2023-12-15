DİSK, gelirde adalet için yürüdü

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) ‘gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanacak ücret' talebiyle farklı şehirlerde düzenlediği ‘işçi buluşmaları’ devam ediyor.

8 Aralık’ta Ankara’da, 11 Aralık’ta Edirne’de, 12 Aralık’ta Kırşehir’de, 13 Aralık’ta Mersin’de, 14 Aralık’ta da Antalya’da işçi buluşması gerçekleştiren DİSK bugün İzmir’deydi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katıldığı yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer destek verdi. Basmane Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti.

Yürüyüşte “Asgari değil, insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz” pankartı açıldı ve sık sık, “Saraya değil emekçiye bütçe”, “Hükümet istifa” ve “Savaşa değil emekçiye bütçe” sloganları atıldı.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube işçileri de yürüyüşte, “Özak tekstil işçileri yalnız değildir. Özak tekstil işçileri kazanacak” pankartı açarak 19 gündür süren Özak işçilerinin direnişine destek verdi. Yürüyüş sonrası ise basın açıklaması yapıldı.

"Tek kuruş vermeden kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlara bakın"

Çerkezoğlu, “İkinci yüzyıla girdiğimiz bu süreçte emeğin milli gelirden aldığı pay en düşük seviyede” diyerek hükümeti eleştirdi.

“Dünyada hiçbir ülkesinde işçinin patrondan fazla vergi verdiği ülke yok” diyen Çerkezoğlu “Vergide ve gelirde adalet diyoruz. Sermayeden, şirketlerden vergi almayan, alamayan, yandaş şirketlerin vergilerini affedenlere sesleniyoruz; daha fazla vergi almak istiyorsan işçinin cebine bakmaktan vazgeçin. Etrafınıza bakın, kârlarını açıklayan şirketlere bakın, tek kuruş vermeden kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlara bakın. Elinizi soframızdan, cebimizden, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceğinden çekin” diye konuştu.

Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan sistem için Meclis’e kanun teklifi verdiklerini hatırlatan Çerkezoğlu, “Bizim ürettiğimizle bu ülke dönüyor ve ondan payımızı istiyoruz. Bunun için de alanlardayız. 2024 asgari ücreti belirlenecek. Çalışanların yarısını ilgilendiren bu toplantı sadece yarım saat sürdü. Biz bu toplantıda yer almasak da milyonlarca işçinin yaşam hakkı için verilen bu karar için alanlardayız” dedi.

İnsanca yaşanacak bir ücret talepleri olduğunu belirten Çerkezoğlu, enflasyon rakamları tek haneye düşene kadar asgari ücretin güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Çerkezoğlu, “Hep beraber ekmeğimize, işimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. İnsanca yaşanacak bir ücret, vergide ülkede adalet için yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

(HA)