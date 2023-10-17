DİSK: Filistin işçi sınıfıyla dayanışmamızı güçlendireceğiz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Filistinli direniş grupları ile İsrail arasında 11 gündür devam eden savaşa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, “DİSK olarak, elbette sivillere yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Sivil yerleşimlerin, hastanelerin ve altyapı tesislerinin bombalanmasını lanetliyoruz” denildi.

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“Filistinlilerin geri dönüş hakkını savunuyoruz”

Savaşın bugün başlamadığını, bölgenin 100 yıldır sömürgeciliğe, işgale, ayrımcılığa, katliamlara ve sürgünlere sahne olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanındayız. Filistinlilerin kendi kaderini tayin ve topraklarına geri dönüş hakkını savunuyoruz.

Konu uluslararası sendikal hareketin de gündemindedir. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) yüzlerce sivilin öldürüldüğü şiddet olaylarını kınamaktadır. ITUC, tüm tarafları ve uluslararası toplumu barış için harekete geçmeye, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına saygı göstermeye çağırmaktadır.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki sendikaları temsil eden Arap Sendikalar Konfederasyonu'na (ATUC) göre, yaşananlar, işgalin genişletilmesinin, Mescid-i Aksa ve Kutsal Kabir Kilisesi gibi mekânlara saygısızlığın ve genel olarak uluslararası hukukun ihlal edilmesinin sonucudur. Arap sendikalarına göre İsrail yeni saldırıları haklı göstermek için küresel bir medya kampanyası yapmaktadır.”

“Savaşlara karşı çıkmaya devam edeceğiz”

Açıklamada ayrıca, Filistin’deki saldırıların sadece Gazze’yle sınırlı kalmadığı, askeri çatışmalara ek olarak işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli işçinin işlerine gidip gelirken gözaltına alındığı kaydedildi.

Barış içinde bir arada yaşamayı savunmaya ve savaşlara karşı çıkmaya devam edeceklerini belirten DİSK, “İsrail'in işgalinin son bulması için Filistin halkıyla ve Filistin sendikalarıyla dayanışmayı büyüteceğiz. Nehirden Denize Özgür Filistin talebini desteklemeyi sürdüreceğiz” diyerek açıklamayı sonlandırdı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(VC)