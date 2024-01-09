DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz

DİSK'e bağlı Emekli-Sen, Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Ankara, Ulus Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde yaptığı açıklamada, bu yıl için geçerli olacak asgari ücretin, hükümet ile işveren tarafından oy çokluğuyla belirlendiğini, ancak bu rakamın açlık sınırı olduğunu söyledi.

"Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır"

Sözlerine "Yıl iki bin yirmi dört. Mevsim, kış. Emekliler sokakta." diyerek başlayan Yavuz, emeklilerin "Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır!" ilkesiyle mücadele ettiklerini hatırlattı.

2024 için geçerli olan asgari ücretin bir kez daha hükümet ve işveren tarafından oy çokluğuyla kabul edildiğini vurgulayan Cengiz Yavuz, ilan edilen 17 bin 2 TL'nin "bugün için açlık sınırı" olduğunu vurguladı.

Enflasyon: Yüzde 65, zam: Yüzde 49, Yüzde 37,5

Asgari ücretle birlikte açıklanan enflasyon oranının yüzde 64,74 olduğunu anımsatan Cengiz memur emeklilerinin aylıklarına yapılan zammın yüzde 49,25, işçi ve Bağ-kur emeklilerine zammın yüzde 37,5'te kaldığını vurguladı.

Bu oranlar emeklilerin yaşam hakkını hiçe sayıyor

"Bizler bu oranların biz emeklilerin iradesini, yaşam hakkını hiçe saymaktan başka bir anlam ifade etmediğini haykırmak için buradayız." diye seslenen Yavuz, "Asgari ücret hali hazırda işçilerin zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayabilecek düzeyde değilken emekli aylıkları asgari ücrete oranla her yıl düşmeye devam ediyor." dedi.

Emekli-Sen Başkanı yirmi bir yıllık süreçte aylıklarının "asgari ücret karşısındaki kaybının yüzde 40'lara kadar ulaşmış" olduğuna dikkat çekti ve yapılanları açıkladı.

"Her şeyimizi düşürdüler, bir tek vergi yükünü düşüremediler"

"Sistematik bir biçimde halklarımıza saldıranlar aylık bağlama oranlarımızı düşürdüler.

"Yetmedi güncelleme katsayımızı düşürdüler.

"Bu da yetmedi. aylık alt sınırı oranını düşürdüler.

"Kayıtlarımızı düşürmek işin ellerinden geleni yapanlar bir tek enflasyonu, bir tek işçi ve emekçilerin üzerindeki vergi yükünü düşürmeyi başaramadılar."

Cengiz Yavuz, "On yıllardır reform adı altında yaşama geçirmek istenen her geçen gün yoksullaşmamızı neden olan politikalara karşı buradayız." derken sendikalılar, "Emekliler sokağa hesap sormaya" sloganlarıyla Emekli-Sen Başkanı'na destek verdiler.

"En düşük emekli maaşı yoksulluk

sınırının yarısının altında olmasın"

Yavuz, en düşük emekli maaşının yoksulluk sınırının yarısından az olmayacak şekilde belirlenmesini istedi.



"İşçi ve memur emeklilerine yapılan zam oranları arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılsın. İntibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki eşitsizlik giderilsin. Haklı taleplerimiz, biz emeklilerin temsilcileri ile masaya oturulup mutabakata varılarak yaşama geçirilsin. Hazine katkılarınız, resmi enflasyon oranlarınız, üç-beş puanlık refah paylarınız hükümsüzdür." dedi.

Emekli aylıkları neden düşük?

2023 Haziran verilerine göre Türkiye'de 7 milyon 380 bin 482'si SSK'dan, milyon 732 bin 055'i Bağ-Kur'dan, 1 milyon 618 bin 855'i Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı alan toplam 10 milyon 731 bin 392 kişi var. Ayrıca 4 milyon 476 bin 395 kişi dul, yetim, malul, sürekli iş göremezlik geliri alıyor. bu sonuçlara göre SGK'dan aylık alan kişilerin toplamı 15 milyon 207 bin kişi.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Aziz Çelik, emekli aylıklarının zamlara karşın neden her zaman düşük kaldığını ve çoğu zaman asgari ücretin bile altında olduğunu “Zamların fiilen ele geçen en düşük aylığa (7 bin 500 TL) değil, kök aylıklara yapılması[yla]" açıklıyor.

Çelik, "Bilindiği gibi düşük kök aylıklar Hazine katkısıyla halen 7 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Eğer en düşük aylıktaki tamamlama oranı ortalama zam oranında olmazsa düşük emekli aylığı alan milyonlarca emekli düşük zamla yüz yüze kalacak. Tamamlama işlemi 7 bin 500 TL'de kalırsa emeklilerin önemli bir bölümü sıfır veya yüzde 10-20 gibi zamlar alabilir. En düşük emekli aylığı 10 bin TL'ye tamamlanırsa (yüzde 33 artış) emeklilerin ezici çoğunluğu yüzde 50 değil yüzde 33 zam almış olur” diyor.

Çelik işçilerin karşı karşıya kaldıkları açmazı sosyal medya hesabında anlatıyor:

📣EMEKLİ AYLIKLARINI BEKLEYEN TEHLİKE!

‼️Milyonlar emekli sıfır veya düşük zam alabilir.



➡️5 aylık enflasyonun belli olmasıyla birlikte emekli aylıkların ne kadar olacağı tahminleri başladı. Ancak emekli aylıklarını bekleyen çok önemli bir tehlike var.



➡️2023 son 6 aylık… pic.twitter.com/OXkxVDzm3X — aziz çelik (@EmeginHalleri) December 5, 2023

(AEK)