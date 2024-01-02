DİSK: Dilim dilim soygun sürüyor, vergide adaletsizlik büyüyor

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2024 gelir vergisi tarife dilimlerine ve ilk gelir vergisi diliminin 110 bin TL olarak belirlenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, “Dilim dilim soygun sürüyor, vergide adaletsizlik büyüyor” denildi.

Vergi tarife dilimlerinin yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırıldığını belirten Çerkezoğlu, “Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Bu kadar yüksek enflasyon ortamında, yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti düşen işçilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.

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“İşçiler büyük kayıplar yaşayacak”

Türkiye’de çoğu ücretli çalışanın asgari ücret seviyesinde çalıştığını ve ilk vergi tarife diliminin asgari ücret kadar artırılmamasının ücretlerin daha erken yüksek oranlarda vergilendirilmesine yol açtığını belirten Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2000 yılında 2 bin 500 TL olan en düşük vergi tarife dilimi asgari ücret artışı kadar yükseltilseydi 2024'te 438 bin TL'yi aşacaktı. Böylece 2024'te 110 bin TL olarak uygulanacak olan ilk vergi tarife dilimi ile olması gereken arasındaki fark 328 bin TL'yi aştı. En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda asgari ücretliler ve tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başlayacak. Böylece işçiler büyük kayıplar yaşayacak ve yıl içinde ciddi gelir kayıplarına uğrayacaklar. Yüksek enflasyonun kemirdiği alım gücümüzü bir de vergi tarife dilimleri kemirecek.”

Çerkezoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50'sine kadar artırmaya, yüzde 50’ye kadar da indirmeye yetkili olduğunu hatırlattı.

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“Gelir vergisi yüzde 10 olarak saptanmalı”

Ücretlilerin gelir vergisi oranının yüksek olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Bu oran yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca, asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır” dedi.

“Türkiye’de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin dar gelirlilerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır” diyen Çerkezoğlu, ‘vergide adalet’ için kanun teklifi hazırladıklarını kaydetti.

Kanun teklifinin tüm vekillerin oybirliğiyle TBMM'den geçmesi için çağrı yapan Çerkezoğlu, “İşçi sınıfının gözü kulağı TBMM'de iken DİSK olarak hem mecliste hem meydanlarda bu sürece müdahil olacağız. Vergide adaleti, gelirde adaleti, ülkede adaleti kazanacağız” ifadelerini kullandı.

(VC)