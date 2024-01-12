DİSK/Dev Yapı-İş: Yapı Merkezi'nde direne direne kazandık

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demir yolu şantiyesinde çalışan işçiler ile işten ayrılan ancak maaş ve tazminatları yatırılmayan işçilerin direnişi bir kez daha kazanımla sonuçlandı.

DİSK’e bağlı Devrimci Yapı,İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) ile şirket yetkilileri arasında dün (11 Ocak) yapılan görüşmelerde işçilerin talepleri kabul edildi.

Sendikanın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tanzanya demiryolu projesinde çalışan arkadaşlarımızın verilmeyen maaş ve tazminatları için başlayan direnişimiz zaferle sonuçlanmıştır” denildi.

Yapı Merkezi işçileri bir kez daha direnişte: “Emeğimizin karşılığını istiyoruz”

Ne olmuştu?

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demir yolu şantiyesinde çalışan ve yedi aydır maaş alamayan yaklaşık 2 bin işçi, 2023’ün ağustos ayında 13 günlük grevle kazanım elde etmişti.

Tanzanya'daki Yapı Merkezi işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

DİSK/Dev Yapı-İş’e göre şirket, aradan geçen süre içinde işçileri “bir kez daha mağdur etti.”

Verilen sözlerin tutulmadığını belirten sendika, 2 Ocak'ta Yapı Merkezi’nin İstanbul, Üsküdar’daki genel merkez binası önünde başladı.

Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde

Sendikanın 10 Ocak Çarşamba günü Yapı Merkezi’nin projelerinden olan Avrasya Tüneli’nde eylem yapma kararının ardından şirket, görüşme yapmak üzere sendikayı saat 11’de toplantıya davet etmişti.

Ancak işçilerin gün boyu şirket binası önünde beklemesine rağmen toplantı bir kez daha ertelenerek 11 Ocak Perşembe gününe bırakılmıştı.

10 Ocak'ta şirketin genel merkezi önünde bianet'e konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, "Kar, kış, soğuk dinlemeyeceğiz. Gerekirse burada gerekirse şirketin farklı projelerinde eylemlerimiz devam edecek" demişti.

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