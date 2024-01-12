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Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 13:36
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 14:43
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DİSK/Dev Yapı-İş: Yapı Merkezi'nde direne direne kazandık

Yapı Merkezi işçileri, hakları için 2 Ocak'tan bu yana şirketin İstanbul, Üsküdar’daki genel merkez binası önünde eylemdeydi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DİSK/Dev Yapı-İş: Yapı Merkezi'nde direne direne kazandık
Fotoğraf: Ali Dinç/bianet

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demir yolu şantiyesinde çalışan işçiler ile işten ayrılan ancak maaş ve tazminatları yatırılmayan işçilerin direnişi bir kez daha kazanımla sonuçlandı.

DİSK’e bağlı Devrimci Yapı,İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) ile şirket yetkilileri arasında dün (11 Ocak) yapılan görüşmelerde işçilerin talepleri kabul edildi.

Sendikanın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Tanzanya demiryolu projesinde çalışan arkadaşlarımızın verilmeyen maaş ve tazminatları için başlayan direnişimiz zaferle sonuçlanmıştır” denildi.

Yapı Merkezi işçileri bir kez daha direnişte: “Emeğimizin karşılığını istiyoruz”
Yapı Merkezi işçileri bir kez daha direnişte: “Emeğimizin karşılığını istiyoruz”
10 Ocak 2024

Ne olmuştu?

Türkiye merkezli inşaat şirketi Yapı Merkezi'nin Tanzanya'daki demir yolu şantiyesinde çalışan ve yedi aydır maaş alamayan yaklaşık 2 bin işçi, 2023’ün ağustos ayında 13 günlük grevle kazanım elde etmişti.

Tanzanya'daki Yapı Merkezi işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı
Tanzanya'daki Yapı Merkezi işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı
17 Ağustos 2023

DİSK/Dev Yapı-İş’e göre şirket, aradan geçen süre içinde işçileri “bir kez daha mağdur etti.”

Verilen sözlerin tutulmadığını belirten sendika, 2 Ocak'ta Yapı Merkezi’nin İstanbul, Üsküdar’daki genel merkez binası önünde başladı.

Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde
Yapı Merkezi işçileri alacakları için bir kez daha şirket önünde
2 Ocak 2024

Sendikanın 10 Ocak Çarşamba günü Yapı Merkezi’nin projelerinden olan Avrasya Tüneli’nde eylem yapma kararının ardından şirket, görüşme yapmak üzere sendikayı saat 11’de toplantıya davet etmişti.

Ancak işçilerin gün boyu şirket binası önünde beklemesine rağmen toplantı bir kez daha ertelenerek 11 Ocak Perşembe gününe bırakılmıştı.

10 Ocak'ta şirketin genel merkezi önünde bianet'e konuşan DİSK/Dev Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir, "Kar, kış, soğuk dinlemeyeceğiz. Gerekirse burada gerekirse şirketin farklı projelerinde eylemlerimiz devam edecek" demişti.

(AD)

yapı merkezi yapı merkezi işçileri Tanzanya Dev Yapı-İş
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