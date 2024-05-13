DİSK/Dev Maden-Sen: Taleplerimiz karşılanmazsa Çorum'dan Ankara'ya yürüyeceğiz

Çorum’un Dodurga ilçesine bağlı Alpagut köyünde bulunan linyit kömür madeninde çalışan işçiler, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi (TİS) hakları için 9 Mayıs’tan bu yana direnişte.

Alpagut Dodurga Kömür Madeni İşletmesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) uhdesinde ancak ODAŞ Yel Enerji AŞ tarafından işletiliyor.

150’den fazla işçi kötü çalışma koşulları, düşük ücretler ve verilmeyen sosyal haklar nedeniyle DİSK’e bağlı Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası’na (Dev Maden-Sen) üye oldu. Sendika da işyerinde TİS yapmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak yetki belgesi aldı, ardından TİS görüşmeleri için şirkete çağrı yaptı.

Şirket, sendikanın yetki belgesine itiraz ederken, DİSK/Dev Maden-Sen de işçilere sendikadan istifa etmeleri için baskı yapıldığını ve bunun üzerine işveren hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. İşçilerin sendikadan istifa etmemeleri üzerine şirket, tamamına yakını DİSK/Dev Maden-Sen üyesi olan 88 işçiyi altı aylığına ücretsiz izne çıkarmaya çalıştı.

İşletme önünde direniş nöbeti

bianet’e konuşan Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, “Şirket, nisan ayından bu yana üretime ara vermek için mücbir sebep yaratmaya çalışıyor. İlgili bakanlıklar ve TKİ’ye yazılı başvurularımız sonrası bugün işletmeye bir müfettiş geldi ancak sadece işverenle görüştü. Biz, işçilerle de görüşülmesini istiyoruz” dedi.

Görgün, işçilerin işletme önünde eylemlerini sürdürdüğünü belirterek, “Taleplerimiz karşılanmazsa Çorum'dan Ankara'ya yürüyüş başlatacağız. Eylemlerimizi şirketin genel merkezi ve ilgili bakanlıkların önüne taşıyacağız” diye konuştu.

Kamu kurumlarına çağrı

Öte yandan Dev Maden-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin, yer üstünde çöküntü ve çatlama olduğu (tasman) iddiasıyla işyerini altı aylığına kapatmak istediği ancak Çalışma Bakanlığı tarafından verilmiş bir durdurma kararı olmadığı belirtildi.

“Kanunlarımızca bir maden işletmesinin hangi koşullarda üretime ara vereceği açıkken, işveren bunu tehdit olarak kullanmakta beis görmemekte, işçileri sendikadan baskıyla istifa ettirerek eskisi gibi kölelik koşullarını aratmayan çalışmaya zorlamaktadır” diyen sendika Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve TKİ’yi ‘göreve’ çağırdı.

“Kanunsuz uygulamalara son verin”

DİSK/Dev Maden-Sen, şirketin sendikalı işçilere yönelik uygulamalarını şöyle sıraladı:

“İşçilere altı aylık ücretsiz izne çıkmaları için belge imzalamayı dayatmakta, sendikadan istifa ederlerse işyeri tekrar açılana kadar diğer işletmelerde geçici olarak çalışabileceğini, istifa etmeyenleri ise işsizlikle terbiye etmeye çalışmaktadır. Bu koşulları kabul etmeyenlere ise, ölümü gösterip sıtmaya razı olma misali, yalnızca kıdem tazminatlarını 12 ay taksitle ödemeyle tüm haklarından vazgeçmelerini içeren belgeyi imzalamaları teklifiyle tehdit etmektedir.”

Sendikalaşmanın anayasal bir hak olduğunu ve hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten DİSK/Dev Maden-Sen, kanunsuz uygulamalara son verilmesi ve TİS görüşmelerinin başlaması için işverene çağrı yaptı.

(VC)