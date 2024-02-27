DİSK Basın-İş'ten, İsrail’in Gazze'de gazetecilere yönelik işlediği savaş suçlarına karşı suç duyurusu

DİSK Basın-İş, İsrail’in gazetecilere yönelik işlediği savaş suçlarına karşı suç duyurusunda bulundu.

Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü’nde (26 Şubat) Ankara Adliyesine gelen sendika başkanı Turgut Dedeoğlu ve avukat Eren Gönen, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunulmak üzere dilekçe verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netenyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile savaş suçlarında sorumlulukları tespit edilecek diğer tüm yetkililerden şikayetçi oldu.

DİSK Basın-İş İsrailli yetkililere “İnsanlığa karşı suçlar, soykırım, savaş suçları, kasten öldürme ve kasten yaralama” suçlaması yöneltti.

Suç duyurusunda İsrail’in Gazze’ye yönelik sistematik soykırım ve insanlığa karşı suçlarının günümüz itibariyle devam ettiğini kaydeden DİSK Basın-İş, “Söz konusu suçlar kapsamındaki saldırılar, sivil halkı, hastaneleri ve orada yaşanan insanlık suçlarını haber olarak tüm ülke insanlarına bildirmek için mesleklerini icra etmeye çalışan basın emekçilerine karşı işlenmektedir” dedi. 7 Ekim’den bu yana 100’den fazla gazetecinin öldürüldüğünü hatırlattı.

Gazetecilerin hedef alınarak sistematik saldırılar neticesinde öldürülmeleri, uluslararası antlaşmalar kapsamında savaş suçu niteliğindedir. Kaldı ki Filistin’de iki devlet, iki ordu savaşmamaktadır. Filistin’de yaşananlar yukarıda da değinildiği üzere bir soykırım ve insanlığa karşı suçların icrası kapsamındaki saldırılardır.

Bu sebeplerle, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını sistematik olarak işleyen, gazeteci ve basın emekçisi Filistinli basın çalışanlarını öldüren İsrail Devleti ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Bu nedenle şüpheliler hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü’nün 6. 7. ve 8. maddelerinde sayılan suçlar kapsamında soruşturma başlatılmasına, neticesinde cezaya hükmedilmek üzere dava açılmasına karar verilmesini saygılarımızla ve vekaleten arz ve talep ederiz.