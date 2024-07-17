TÜİK'İN SAKLADIĞI SEPET BULUNDU
DİSK-AR TÜİK'in mahkeme kararlarına karşın açıklamadığı enflasyon sepetini ifşa etti
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) araştırma birimi DİSK-AR arşivindeki Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplamalarında kullandığı ancak, tersine mahkeme kararlarına karşın geçerli bir nedene dayandırmaksızın kamuoyuna açıklamayı reddettiği "enflasyona esas madde sepeti fiyat listesi"ni yayımladı.
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DİSK-AR'dan yapılan açıklamayla birlikte listeye erişim bağlantısı da yayımlandı.
"TÜİK sansürünü kabul etmiyoruz"
DİSK-AR "TÜİK sansürünü kabul etmiyoruz, TÜİK’in geçmişi silme girişimini kabul etmiyoruz!" başlığıyla yayımladığı açıklamada, TÜİK'in "haziran 2022 itibarıyla enflasyona esas ortalama madde fiyat listesini yayımlamaktan vazgeçtiğini" hatırlattı.
DİSK-AR bunun üzerine DİSK tarafından başlatılan hukuk mücadelesinde idari yargının madde fiyat listesinin açıklanmasına karar verdiğini ve kararın kesinleştiğini vurguladı ve TÜİK yönetimini "kesinleşmiş yargı kararına rağmen haziran 2022 sonrası madde fiyat listesini açıklamamakta direnmek ve yargı kararlarını hiçe saymak"la suçladı.
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DİSK-AR açıklaması
TÜİK kesinleşen yargı kararı gereği haziran 2022 sonrası verileri açıklamak zorundayken akıl almaz biçimde geçmişe dönük fiyat listesini de sildi.
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın 9 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı basın toplantısının ardından, ocak 2003-nisan 2022 dönemine ait enflasyona esas madde sepeti fiyat listesi TÜİK internet sitesinden kaldırıldı. Geçmişe dönük haber bültenleri ekleri değiştirildi, geçmişe dönük kayıtlarda değişiklik ve tahrifat yapıldı.
Resmi veri niteliği taşıyan bilgilerin ve listelerin silinmesi açıkça sansürdür ve resmi evrakın değiştirilmesidir.
Yargı kararlarına rağmen Anayasa ve yasaları çiğneyerek suç işleme ısrarını sürdüren TÜİK Başkanlığı, geçmiş verileri internet sitesinden kaldırarak enflasyona esas madde fiyat listesinin karartılmasının sebebinin verileri gizlemek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
Bir kez daha hatırlatıyoruz: TÜİK yönetimi kesinleşmiş yargı kararlarının, Anayasa ve yasaların gereği olan madde sepeti ortalama madde fiyat listesini derhal açıklamak zorundadır. Yargı kararlarına uymamak suçtur.
Enflasyon hesaplamasına esas madde sepeti ortalama fiyat listesi (Ocak 2003-Nisan 2022)
(AEK)