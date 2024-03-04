DİSK-AR: Dar gelirli, gıda enflasyonunu daha yüksek hissediyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun bugün yayımladığı enflasyon verilerinin ardından bir açıklama yaptı.

TÜİK’in aylık enflasyonu yüzde 4,53, yıllık enflasyonu da yüzde 67,07 olarak duyurduğunu hatırlatan DİSK-AR, TÜİK’in yıllık gıda enflasyonunu yüzde 71,1 olarak verdiğini kaydetti.

Ancak “Bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran” diyerek gıda enflasyonunun gelir kalemlerine göre hesaplanması gerektiğini savundu.

TÜİK verilerinden yararlanarak hesaplama yapan DİSK-AR’a göre gıda enflasyonu emeklilerde yüzde 87,3 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 81,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 93 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 111,7 olarak gerçekleşti.

Yüksek gelir grupları ise daha düşük gıda enflasyonu hissetti. Dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 68 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 51,8 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 112 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 52 oranında kaldı.

Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor.

DİSK-AR, TÜİK’i mahkeme kararını uygulamaya çağırdı

Öte yandan DİSK-AR, TÜİK’i Ankara 6. İdare Mahkemesinin 31 Mart 2023’te madde sepeti listesini yayınlaması konusunda verdiği kararı uygulamaya çağırdı.

Kurumun madde fiyat listesini Haziran 2022’den bu yana yayınlamadığını hatırlatan DİSK-AR, bu nedenle de ürün ve hizmet bazında ortalama fiyatların bilinmediğini kaydetti.

DİSK davayı kazandı: TÜİK açıklamayı bıraktığı madde fiyat listesini yeniden yayımlamak zorunda

(HA)