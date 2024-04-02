Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 1 Mayıs için Taksim çağrısı yaptı.

DİSK’in Beşiktaş’taki Genel Merkezi önünde konuşan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’nin dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki işçileri, emekçileri, işsizleri, kadınları ve gençleri 1 Mayıs meydanlarında birleşmeye çağırdı.

Ülkemizde tüm hak ve özgürlükler gibi örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hak arama özgürlüğü de büyük bir baskı altında. Sendikalaşma, ifade, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları başta olmak üzere temel hak ve hürriyetler baskıcı otoriter rejim altında kullanılmaz hele getirildi.

Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, insanca yaşamak istiyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarında birleşme zamanıdır diyoruz.

Ülkemizde 1 Mayıs’ların, bir simgesi var… İşçilerin emekçilerin mücadelesinin ve geleneğinin, emeğe saygının bir simgesi var: Taksim Meydanı.

Taksim Meydanı 1977’den beri yüreğimizdeki yaradır; yeniden yasaklandığı 2013’ten beri en büyük hasretimizdir…

Bu yıl, 2024 1 Mayıs’ında yüzümüzü Taksim’e dönüyoruz. Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, 1 Mayıs’ı kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim’de coşkuyla kutlama hakkı vardır.

Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın kullanımı, 2013’ten beri keyfi biçimde engellenmektedir.

O yüzden 1 Mayıs’ta Taksim’de olmak ekmeğimize sahip çıkmaktır, adalete ve hürriyete sahip çıkmaktır, Cumhuriyet’e demokrasiye sahip çıkmaktır ve en önemlisi ülkemize sahip çıkmaktır.

Kararımız kesindir: Bizler İstanbul’da 1 Mayıs sabahı bir elimizde karanfil, bir elimizde çocuklarımızla yüzümüzü Taksim’e dönecek ve yürüyeceğiz.

Türkiye işçi sınıfı işine, aşına, ekmeğine, hakkına, hukukuna sahip çıkma iradesini 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyerek gösterecek.