Dışişleri: Madleen'den gözaltına alınanlar akşam saatlerinde karaya çıkabilir

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Madleen gemisine müdahale eden İsrail Ordusu, gemiyi İsrail kıyılarına çekti. Aralarında Türkiye vatandaşı Şuayb Ordu'nun da bulunduğu 12 insan hakları savunucusu gözaltına aldı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Gazze'ye yönelik ambargoyu aşmak amacıyla yola çıkan insanî yardım yüklü Madleen yelkenlisinin Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkonulmasının ardından gözaltına alınan 12 kişi hakkında açıklamada bulundu.

"Akşam karaya ulaşabilir"

"İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşması beklenmektedir" bilgisini veren Dışişleri kaynakları, gemiden iner inmez gözaltındaki vatandaşlarla görüşüleceğini ifade etti. Vatandaşların serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapıldığı da söylendi.

"Hukukun açık ihlali"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Madleen gemisine yaptığı müdahaleye ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada "İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. "Terör devleti olduklarına ispat" Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."

"Tüm insanlığa saldırı"

Gemide bulunan insan hakları savunucularının gözaltına alınmasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da tepki gösterdi. "Katil İsrail, bir kez daha hukuk tanımazlığını gözler önüne sermiştir" diyen Bakan Tunç, "İsrail, sadece silahsız sivil gönüllüleri değil, insanlığın ortak vicdanını da hedef almıştır" tepkisinde bulundu.

Madleen gemisinde bulunan insan hakları savunucularına yapılan saldırının tüm insanlığa yönelmiş bir saldırı olduğunu belirten Tunç şöyle devam etti:

"Soykırımcı İsrail, düzenlediği saldırıyla ahlakının ve vicdanının olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. İsrail, yıllardır sürdürdüğü sistematik saldırılarla yalnızca Filistin halkını değil, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler kararlarını da çiğnemeye devam etmektedir. Çocukları öldüren, yardım taşıyan gemilere saldıran, gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alan bu alçaklık cezasız kalmamalıdır. Gazze'de 55 bin masum insanı şehit eden bebek katili İsrailli yöneticiler, hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı mutlaka almalıdır."

"Barışın ve insan onurunun tarafındayız"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze’deki soykırıma dikkat çekmek için yola çıkan, içinde sadece sivillerin bulunduğu Madleen gemisine İsrail askeri güçlerinin uluslararası sularda düzenlediği terörist operasyon yalnızca bir insani yardım misyonuna değil, insanlık onuruna yöneltilmiş alçak bir saldırıdır" dedi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya, şöyle devam etti:

"Filistin halkına karşı uygulanan sistematik cezalandırma, soykırım ve kuşatma politikası, hukuki ve insani hiçbir meşruiyet taşımamaktadır. İnsani yardımların engellenmesi uluslararası hukuka göre açık bir suçtur. Bugün karşı karşıya olduğumuz bu tablo, küresel düzenin adalet terazisinin kırıldığını, güçlünün zayıfı ezdiğini bir kez daha göstermektedir. Uluslararası toplumu, bu açık hukuksuzluk karşısında sesini yükseltmeye, insani değerleri savunmaya ve Madleen'in yanında olmaya davet ediyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz ki Gazze’nin, Madleen'in, adaletin, barışın ve insan onurunun tarafındayız."

Ömer Çelik: Şiddetle lanetliyoruz

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in 'Madleen' adlı gemiye dönük müdahalesini şiddetle lanetliyoruz" diyerek, şunları kaydetti:

"Bu saldırı emrini verenlerin ve gerçekleştirenlerin de yargılanması için tüm dünya iş birliği yapmalıdır. Madleen gemisi insanlık vicdanı adına Gazze'ye yardım götürmeye çalışırken uluslararası sularda İsrail saldırganlığı ile karşılaştı. İsrail'in insani yardımları engellemeyi bir silah gibi kullandığı bir kere daha görüldü. Tüm dünya bu saldırganlık karşısında İsrail'i lanetlemeli ve somut tedbirleri hayata geçirmelidir."

(AB)