Dışişleri: İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı bugün yayımladığı yazılı açıklamayla, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusunu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.

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“Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.

“İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’deki sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz.”

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(TY)