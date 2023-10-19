Dışişleri: Gazze'de yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için bekliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda "Türk Dış Politikası" konulu sunum yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Yıldız, 21 Ekim'de Mısır'da birçok ülkenin katılımıyla, devlet ve hükümet başkanları zirvesinde Filistin’deki son gelişmelerin ele alınacağını dile getirdi.

Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yönelik ayni yardımlarının ilk sevkiyatının Mısır'a 13 Ekim'de ulaştığını, peyderpey gitmeye devam ettiğini dile getiren Yıldız, bunların Mısır makamlarıyla işbirliği içinde muhafaza edildiğini, Refah Kapısı'ndan imkan verildiği ölçüde Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.

Türkiye'ye tahliye için bekleyenler

Gazze Şeridi'nde dün (18 Ekim) itibarıyla yaklaşık 700 kişinin Türkiye'ye tahliye için beklediğini belirten Yıldız, konuya ilişkin şu detayları paylaştı:

“Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. 214 Türk vatandaşı yakını Filistinli; bunların arasında evlilik, kuzen-yeğen gibi yakınlık olanlar var. 55 kurum personelimiz, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığından personelimiz var. Gazze'deki yaralıların ülkemizde veya bölgede kurulacak bir hastanede tedavisine yönelik hazırlıkları da yürütüyoruz. Tabii bazı ülkelerin haklı olarak, yani Refah Sınırı'nın açılmasının İsrail'in Gazze'yi boşaltma planına hizmet edeceği yönünde endişeleri var. Bu nedenle şu anda Gazze'den geçişler ve insani yardımın ulaştırılması maalesef sorunlu durumda.”

"Gazze Şeridi’nde mahsur kalan 400’ün üzerinde Türkiye vatandaşı var"

“YPG'yi hedef almayı sürdüreceğiz”

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonlara da değinen Yıldız, “YPG’nin yetenek ve gelir kaynaklarını hedef almayı” sürdüreceklerini ifade etti.

Yıldız, “Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması temelinde Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması, terör unsurlarının ortadan kaldırılması, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve olumlu bir şekilde ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanması için çabaları” kapsamında Şam yönetimiyle görüşme sürecinin başladığını belirterek şunları söyledi:

“İlk olarak 28 Aralık 2022 tarihinde başlayan temaslar, toplantılar yapıldı. Rusya ve İran'ın da dahil olduğu dörtlü sürece ön koşulsuz devam edilmesi yönünde irademiz sürüyor. Bu sürecin devamı ve başarıya ulaşması için ilgili tarafların gerçekçi bir tavır sergilemesi, iyi niyeti elzemdir.”

“Suriye rejimi gerçekçi davranmalı”

Yıldız, Şam yönetiminin 'gerçekçi' davranması gerektiğini ve görüşmelerin ilk maddesinin 'Türk askerinin [bölgeden] çekilmesi' olamayacağını belirterek şöyle konuştu:

“Tabii ki bizim Suriye'nin toprağında gözümüz yok ama çekilmeden önce çekilmeyi kolaylaştırılacak, çekilme sürecine gidecek adımların atılması konuşulmalıdır. Bizim sürece dair görüşümüz bu şekildedir. Yani görüşme sürecinde bizden kaynaklanan bir tıkanma yoktur. Rejimin her zamanki gibi gerçekçi olmayan beklentileri görüşme sürecini şu anda beklemeye almış görülmektedir.”

(VC)