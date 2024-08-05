ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2024 08:12
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2024 09:00
1 dk Okuma

Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a seyahat uyarısı

Bakanlığın açıklamasında, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali olduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Dışişleri Bakanlığından Lübnan’a seyahat uyarısı
Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçak seferleri askıya alındı ya da ertelendi. Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lübnan'daki güvenlik durumunun hızlı bir şekilde bozulması ihtimali olduğu vurgulandı.

Türkiye vatandaşlarının elzem olmadığı sürece Lübnan'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilen açıklamada, “Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın ise tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça Nebatiyeh, Güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek-Hermel vilayetlerine gitmemeleri ve Lübnan’da kalmaları elzem olmayanların mümkünse ticari uçuşlar halen devam ederken Lübnan’dan ayrılmaları tavsiye olunmaktadır” dendi.

Açıklamada, gelişmelerin Bakanlık ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinin yararlı olacağının altı çizilerek acil durumlar için elçiliğin telefon numarasına yer verildi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin telefon numaraları: +961 3 944 904 / +961 70 622 012

Aralarında ABD, Britanya ve Fransa’nın da olduğu birçok ülke de vatandaşlarına Lübnan’dan ayrılmaları uyarısında bulundu.

(AS)

beyrut İsrail Hizbullah
ilgili haberler
FUAD ŞÜKÜR SUİKASTININ ARDINDAN
İsrail'den Lübnan'da yeni suikastler ve Beyrut'u işgal tehdidi
31 Temmuz 2024
/haber/israil-den-lubnan-da-yeni-suikastler-ve-beyrut-u-isgal-tehdidi-298085
Lübnan: Çatışmalar, tehlikeli bir sürece evrildi
31 Temmuz 2024
/haber/lubnan-catismalar-tehlikeli-bir-surece-evrildi-298074
İsrail ordusu, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
31 Temmuz 2024
/haber/israil-ordusu-beyrut-a-hava-saldirisi-duzenledi-298033
Lübnan: İsrail saldırısı “sınırlı” olacak
29 Temmuz 2024
/haber/lubnan-israil-saldirisi-sinirli-olacak-297950
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: Hizbullah'ın saha komutanı öldü
3 Temmuz 2024
/haber/israil-den-lubnan-a-iha-saldirisi-hizbullah-in-saha-komutani-oldu-297091
ilgili haberler
FUAD ŞÜKÜR SUİKASTININ ARDINDAN
İsrail'den Lübnan'da yeni suikastler ve Beyrut'u işgal tehdidi
31 Temmuz 2024
/haber/israil-den-lubnan-da-yeni-suikastler-ve-beyrut-u-isgal-tehdidi-298085
Lübnan: Çatışmalar, tehlikeli bir sürece evrildi
31 Temmuz 2024
/haber/lubnan-catismalar-tehlikeli-bir-surece-evrildi-298074
İsrail ordusu, Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
31 Temmuz 2024
/haber/israil-ordusu-beyrut-a-hava-saldirisi-duzenledi-298033
Lübnan: İsrail saldırısı “sınırlı” olacak
29 Temmuz 2024
/haber/lubnan-israil-saldirisi-sinirli-olacak-297950
İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı: Hizbullah'ın saha komutanı öldü
3 Temmuz 2024
/haber/israil-den-lubnan-a-iha-saldirisi-hizbullah-in-saha-komutani-oldu-297091
Sayfa Başına Git