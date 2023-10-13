Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan için seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için seyahat uyarısı yaptı.

Vatandaşlardan tedbirli olmalarını ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.

Litani Nehri, batıda Lübnan’ın en güneyindeki Sur kenti ile Sarafand arasında kalıyor.

Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle:

"İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan’ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehrinin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır.”

Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin "+961 3 944 904" ve "+961 70 622 012" acil durum telefonları ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numarasını paylaştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(HA)