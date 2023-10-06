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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 16:49
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 16:59
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Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD’nin vurduğu SİHA’yla ilgili açıklama

“Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir.”

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/disisleri-bakanligindan-abdnin-vurdugu-sihayla-ilgili-aciklama.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, TSK ve MİT’in Rojava’ya yönelik hava saldırıları sırasında ABD tarafından düşürülen silahlı insansız hava aracına (SİHA) ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.”

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SİHA’nın düşürülmesinin ‘devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını etkilemediğini’ belirten Dışişleri Bakanlığı, YPG’nin Suriye’deki ‘tüm yetenek ve gelir kaynaklarını’ hedef almayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

TSK ve MİT, PKK’nin silahlı kolu HPG’nin üstlendiği 1 Ekim Ankara saldırısının ardından Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki bölgelere yönelik dün (5 Ekim) geniş kapsamlı hava saldırıları başlattı.

Operasyonlar sırasında Haseke’nin kuzeyinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tel Baydar askeri üssü semalarında uçan Türkiye’ye ait ANKA-S tipi SİHA düşürüldü.

Türkiye’ye ait SİHA’nın kendilerine ait F-16 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü teyit eden ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, SİHA'nın düşürülmesini “üzüntü verici bir olay” olarak nitelendirse de SİHA'nın bölgede hava operasyonu yürüttüğünü ve ABD güçlerine 500 metre kala mesafede “tehdit” olarak değerlendirildiğini söyledi.

TSK, Rojava’ya hava saldırıları düzenledi
TSK, Rojava’ya hava saldırıları düzenledi
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(VC)

Dışişleri Bakanlığı Suriye Kuzey Suriye SİHA pentagon
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/haber/ozerk-yonetim-bolgesi-nde-altyapilara-bir-gunde-42-hava-saldirisi-gerceklesti-285967
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