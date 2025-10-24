ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 16:05
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 16:13
1 dk Okuma

Dışişleri Bakanlığı’nda yeni görevlendirmeler: Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri tebliğ etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dışişleri Bakanlığı’nda yeni görevlendirmeler: Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi oldu
Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı/Facebook

Anadolu Ajansı’nın, diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

Bunlar arasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın Şam Büyükelçisi olarak görevlendirilmesi dikkat çekiyor.

Nuh Yılmaz kimdir?
Nuh Yılmaz kimdir?
24 Ekim 2025

Diğer görevlendirmeler şöyle:

  • İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
  • Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı: Lüksemburg Büyükelçisi
  • İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi
  • Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü: Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi
  • Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan: Port Moresby (Papua Yeni Gine) Büyükelçisi

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Dışişleri Bakanlığı hakan fidan nuh yılmaz
