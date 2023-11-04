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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2023 15:52
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2023 16:01
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Dışişleri Bakanlığı: Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı

İsrail'in ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/04/disisleri-bakanligi-tel-aviv-buyukelcisi-ankara-ya-cagirildi.jpg

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları artarak 29'uncu gününde devam ederken, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar’ın Ankara’ya çağrıldığını duyurdu.

Bakanlıığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Gazze'de yaşanan insani trajedi

"İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır."

(NT)

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