Dışişleri Bakanlığı'ndan 'bozkurt' açıklaması: Tarihi ve kültürel bir sembol

Dışişleri Bakanlığı, dün akşam (2 Temmuz) Almanya'da oynanan Türkiye-Avusturya Euro 2024 karşılaşmasında gol attıktan sonra 'bozkurt' işareti yapan futbolcu Merih Demiral'a açılan disiplin soruşturması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın, internet sitesinde yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez" denildi.

‘Bozkurt' işaretinin Almanya'da yasaklı olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz."

Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Ayrıca AA’da yer alan habere göre; Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın UEFA'dan yaptırım talebiyle ilgili olarak Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Öte yandan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis’te yaptığı konuşmada, Faeser'in yaptığı açıklamaya ilişkin, "Alman İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı çok faşizan bulduğumuzu ifade etmek istiyorum çünkü yapılan hal ve hareketler o ülkenin kendi içinde ve değerleri içerisinde değerlendirilir” dedi.

UEFA’dan ‘bozkurt’ işareti yapan Merih Demiral’a soruşturma

Ne olmuştu?

Türkiye ve Avusturya A Milli Futbol Takımları, dün akşam Almanya’nın Leipzig kentinde karşı karşıya geldi.

Türkiye, Demiral’ın 1’inci ve 59’uncu dakikada attığı gollerle maçı 2-1 alarak Euro 2024’te son sekize kalmaya hak kazandı.

Demiral, attığı golün ardından “bozkurt” işareti yaptı, bu fotoğrafını ise kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tepki toplayan fotoğrafın ardından Almanya İçişleri Bakanı Faeser, sosyal medya hesabından Demiral'ın fotoğrafının olduğu bir haberi paylaşarak, "Türk aşırı sağcıların sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak tamamıyla kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi.

UEFA da Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Demiral ile ilgili soruşturma başlattı.

(RT)