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Yayın Tarihi: 22 Haziran 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2025 13:35
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ABD İRAN'A SALDIRDI

Dışişleri Bakanlığı: Küresel güvenlik risk altında

Bakanlık, çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgularken, ihtilafın taraflarına sorumlu davranma ve saldırıları karşılıklı olarak durdurma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Dışişleri Bakanlığı: Küresel güvenlik risk altında
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere dün gece düzenlediği hava saldırısına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu saldırının bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceği, çatışmaların yayılması durumunda ise küresel güvenliğin ciddi risk altına gireceği ifade edildi.

Bakanlık, çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgularken, ihtilafın taraflarına sorumlu davranma ve saldırıları karşılıklı olarak durdurma çağrısı yaptı.

Açıklamada şöyle:

“Türkiye olarak, bölgede İsrail’in saldırılarıyla başlayan çatışmanın genişleyerek güvenlik ortamını daha da istikrarsız hale getireceği riskine defalarca dikkat çektik. Bugün (22 Haziran) ABD tarafından İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırı, bu riski en yüksek düzeye taşımıştır. Türkiye, bu saldırının doğurabileceği sonuçlardan derin endişe duymaktadır. Gelişmeler, bölgesel bir ihtilafın küresel bir çatışmaya dönüşme tehlikesini beraberinde getirmektedir. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesini istemiyoruz.

İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları derhal karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybı ile yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz. İran’ın nükleer programına dair anlaşmazlıkların çözüm yolu yalnızca müzakerelerdir. Uluslararası toplumu, diplomatik çabalara destek vermeye çağırıyoruz. Türkiye, bu süreçte üzerine düşeni yapmaya ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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