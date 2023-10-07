Dışişleri Bakanlığı Filistin ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgede yaşanan şiddet ve gerilimi ‘derin bir endişe’ ile karşıladıklarını belirten Dışişleri Bakanlığı, şunları kaydetti:

“Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.”

Mısır’dan Filistin ve İsrail’e 'azami itidal' çağrısı

“Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız” denilen açıklamada, ilgili taraflarla ‘yoğun’ temasların sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz.”

Netanyahu: Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş

Ne olmuştu? Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi. Gazze Şeridi'ne yakın İsrail yerleşim birimlerine yönelik roket saldırılarıyla başlayan operasyonda; Gazze’den uzaktaki büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’den İsrail yerleşim birimlerine ve askeri noktalarına baskınlar düzenleyerek birçok İsrailli askeri esir aldı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" dedi ve söz konusu bölgelerin Sderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğunu yazdı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak “büyük bir hata” yaptığını belirtirken, İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı. İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda en az 200 İsrailli hayatını kaybederken, yaralıların sayısı 1100'ü geçti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise 160'tan fazla yaralının durumunun ağır olduğunu belirtti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in saldırıları sonucu 232 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1697 Filistinlinin de yaralandığı açıkladı.

(VC)