ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2023 19:58
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2023 10:12
2 dk Okuma

Dışişleri Bakanlığı Filistin ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı

“İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/07/disisleri-bakanligi-filistin-ve-israile-itidal-cagrisi-yapti.jpg

Dışişleri Bakanlığı, Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bölgede yaşanan şiddet ve gerilimi ‘derin bir endişe’ ile karşıladıklarını belirten Dışişleri Bakanlığı, şunları kaydetti:

“Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.”

Mısır’dan Filistin ve İsrail’e
Mısır’dan Filistin ve İsrail’e 'azami itidal' çağrısı
7 Ekim 2023

“Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız” denilen açıklamada, ilgili taraflarla ‘yoğun’ temasların sürdürüldüğü vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz.”

Netanyahu: Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş
Netanyahu: Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş
7 Ekim 2023

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze Şeridi'ne yakın İsrail yerleşim birimlerine yönelik roket saldırılarıyla başlayan operasyonda; Gazze’den uzaktaki büyük kentler Tel Aviv ve Kudüs'te de saldırı sirenleri çaldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’den İsrail yerleşim birimlerine ve askeri noktalarına baskınlar düzenleyerek birçok İsrailli askeri esir aldı. 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), "onlarca silahlı Filistinli, Gazze Şeridi sınırındaki 6 nokta ile orduya ait bir mevziiye sızdı, ateş açtı, İsrail ordusuyla çatıştı" dedi ve söz konusu bölgelerin Sderot, Nahal Oz, Kaffar Gazze, Macin, Sofa, Bari ile İsrail ordusunun "Gazze bölüğü" karargahı olduğunu yazdı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın İsrail'e karşı savaş başlatarak “büyük bir hata” yaptığını belirtirken, İsrail ordusu da “Demir Kılıçlar Operasyonu” adıyla Gazze’ye yönelik hava saldırılarına başladı.

İsrail medyasına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda en az 200 İsrailli hayatını kaybederken, yaralıların sayısı 1100'ü geçti. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise 160'tan fazla yaralının durumunun ağır olduğunu belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in saldırıları sonucu 232 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 1697 Filistinlinin de yaralandığı açıkladı.

(VC)

israil-filistin sorunu Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi israil ordusu filistinli direniş grupları aksa tufanı operasyonu demir kılıçlar operasyonu izzeddin el-kassam tugayları filistin direnişi
ilgili haberler
“Filistin ve Kürt sorunu çözülmeden Ortadoğu’ya barış gelmez”
8 Ekim 2023
/haber/filistin-ve-kurt-sorunu-cozulmeden-ortadoguya-baris-gelmez-285995
Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı
8 Ekim 2023
/haber/hizbullah-tan-israil-askeri-noktalarina-saldiri-285991
İsrail’den abluka altındaki Gazzelilere: Can güvenliğiniz için yaşadığınız yerleri terk edin
8 Ekim 2023
/haber/israilden-abluka-altindaki-gazzelilere-can-guvenliginiz-icin-yasadiginiz-yerleri-terk-edin-285990
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden Filistinli ve İsrailli sivillerin korunması çağrısı
7 Ekim 2023
/haber/uluslararasi-kizilhac-komitesinden-filistinli-ve-israilli-sivillerin-korunmasi-cagrisi-285985
Hamide Rencüs: İsrail ilk defa Gazze sınırındaki kontrolü kaybetmiş durumda
7 Ekim 2023
/haber/hamide-rencus-israil-ilk-defa-gazze-sinirindaki-kontrolu-kaybetmis-durumda-285983
Hamas’tan "Aksa Tufanı" açıklaması
7 Ekim 2023
/haber/hamastan-aksa-tufani-aciklamasi-285976
bu haberin uzantıları
Hamas 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı, İsrail Gazze'ye karşı saldırıya geçti
7 Ekim 2023
/haber/hamas-aksa-tufani-operasyonu-baslatti-israil-gazze-ye-karsi-saldiriya-gecti-285970
ilgili haberler
“Filistin ve Kürt sorunu çözülmeden Ortadoğu’ya barış gelmez”
8 Ekim 2023
/haber/filistin-ve-kurt-sorunu-cozulmeden-ortadoguya-baris-gelmez-285995
Hizbullah'tan İsrail askeri noktalarına saldırı
8 Ekim 2023
/haber/hizbullah-tan-israil-askeri-noktalarina-saldiri-285991
İsrail’den abluka altındaki Gazzelilere: Can güvenliğiniz için yaşadığınız yerleri terk edin
8 Ekim 2023
/haber/israilden-abluka-altindaki-gazzelilere-can-guvenliginiz-icin-yasadiginiz-yerleri-terk-edin-285990
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden Filistinli ve İsrailli sivillerin korunması çağrısı
7 Ekim 2023
/haber/uluslararasi-kizilhac-komitesinden-filistinli-ve-israilli-sivillerin-korunmasi-cagrisi-285985
Hamide Rencüs: İsrail ilk defa Gazze sınırındaki kontrolü kaybetmiş durumda
7 Ekim 2023
/haber/hamide-rencus-israil-ilk-defa-gazze-sinirindaki-kontrolu-kaybetmis-durumda-285983
Hamas’tan "Aksa Tufanı" açıklaması
7 Ekim 2023
/haber/hamastan-aksa-tufani-aciklamasi-285976
Sayfa Başına Git