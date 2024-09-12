Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı yarın Türkiye'ye getirilecek

Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince vurulan öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının yarın Türkiye'ye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eygi'nin naaşının Türkiye'ye nakledilmesi için gerekli işlemlerin Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Eygi'nin ölümüne sebep olan saldırıyı kınayarak, "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Bu suçun cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı Tel Aviv-Bakü-İstanbul güzergahında nakledilecek.

Bu gece Ben Gurion Havalimanı'ndan 23.45’te Bakü’ye hareket edecek naaşın, yarın sabah 08.35'te İstanbul’a getirilmesi planlanıyor. Eygi'nin defin işlemlerinin Aydın'ın Didim ilçesinde yapılması bekleniyor.

Babası Türkiye'ye geldi

Ayrıca, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan babası Mehmet Suat Eygi, Aydın'ın Didim ilçesindeki evine geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken Eygi'yi kardeşi Yılmaz Eygi ve yakınları sakinleştirdi.

Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesi İsrail askerleri, dün (6 Eylül) işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen protesto eyleminde katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla eyleme katılan, 26 yaşındaki Türkiye-ABD vatandaşı Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Eygi'nin İsrailli keskin bir nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti. İsrail ordusu, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Eygi'nin ölümünü “cinayet” olarak nitelendirdi ve “Nablus kentinde İsrail işgal askerleri tarafından öldürüldüğünü” kaydetti. Beyaz Saray, olayla ilgili İsrail'den soruşturma talep etti. Eygi'nin ailesi ise ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekettendi. Ailesi, Eygi’nin cenazesinin Didim'de defnedilmesini planlıyor.

Ayşenur Ezgi Eygi kimdir?

FKÖ: Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi dayanışmayı hedefliyor

(EMK)