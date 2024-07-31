Dışişleri Bakanlığı: Alçak suikastı lanetliyoruz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından öldürülmesine tepkiler büyüyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen “alçakça bir suikast sonucu katledilmesi” lanetlendi.

Filistin halkına başsağlığı dileyen bakanlık, “Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir” dedi.

Bölgesel savaş uyarısı

Heniytye suikastının Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İçişleri Bakan Ali Yerlikaya da suikastı kınayan açıklamalar yaptı, başsağlığı dileklerinde bulundu.

(VC/AS)