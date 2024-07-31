ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Temmuz 2024 10:15
 ~ Son Güncelleme: 31 Temmuz 2024 16:40
1 dk Okuma

HENİYYE’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Dışişleri Bakanlığı: Alçak suikastı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Heniyye’nin İsrail tarafından öldürülmesine tepki gösterdi, “Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Dışişleri Bakanlığı: Alçak suikastı lanetliyoruz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’ın başkenti Tahran’da İsrail tarafından öldürülmesine tepkiler büyüyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen “alçakça bir suikast sonucu katledilmesi” lanetlendi.

Filistin halkına başsağlığı dileyen bakanlık, “Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir” dedi.

Bölgesel savaş uyarısı

Heniytye suikastının Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşıdığını belirten Dışişleri Bakanlığı, “Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İçişleri Bakan Ali Yerlikaya da suikastı kınayan açıklamalar yaptı, başsağlığı dileklerinde bulundu.

(VC/AS)

Hamas Dışişleri Bakanlığı ismail heniyye
ilgili haberler
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
Bugün 16:15
/haber/dr-selim-sezer-heniyye-suikasti-israil-in-catismayi-genisletme-niyetinin-gostergesi-298072
Hamas lideri Heniyye Katar'da defnedilecek
Bugün 14:00
/haber/hamas-lideri-heniyye-katar-da-defnedilecek-298056
Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı
Bugün 12:55
/haber/heniyye-icin-filistinde-bir-gunluk-yas-ilani-298052
"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"
Bugün 12:00
/haber/heniyye-suikasti-baska-bir-ulkeden-iran-a-ateslenen-fuzeyle-gerceklesti-298047
Erdoğan, Heniyye suikastını kınadı: “Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklık”
Bugün 11:29
/haber/erdogan-heniyye-suikastini-kinadi-filistinlileri-sindirmeye-yonelik-bir-alcaklik-298045
HENİYYE SUİKASTI
Filistin'de grev ve protesto çağrısı
Bugün 11:01
/haber/filistin-de-grev-ve-protesto-cagrisi-298041
bu haberin uzantıları
İsrail, Hamas lideri Heniyye'yi Tahran'da öldürdü
Bugün 07:00
/haber/israil-hamas-lideri-heniyye-yi-tahran-da-oldurdu-298025
ilgili haberler
Dr. Selim Sezer: Heniyye suikastı, İsrail'in çatışmayı genişletme niyetinin göstergesi
Bugün 16:15
/haber/dr-selim-sezer-heniyye-suikasti-israil-in-catismayi-genisletme-niyetinin-gostergesi-298072
Hamas lideri Heniyye Katar'da defnedilecek
Bugün 14:00
/haber/hamas-lideri-heniyye-katar-da-defnedilecek-298056
Heniyye için Filistin’de bir günlük yas ilanı
Bugün 12:55
/haber/heniyye-icin-filistinde-bir-gunluk-yas-ilani-298052
"Heniyye suikastı başka bir ülkeden İran'a ateşlenen füzeyle gerçekleşti"
Bugün 12:00
/haber/heniyye-suikasti-baska-bir-ulkeden-iran-a-ateslenen-fuzeyle-gerceklesti-298047
Erdoğan, Heniyye suikastını kınadı: “Filistinlileri sindirmeye yönelik bir alçaklık”
Bugün 11:29
/haber/erdogan-heniyye-suikastini-kinadi-filistinlileri-sindirmeye-yonelik-bir-alcaklik-298045
HENİYYE SUİKASTI
Filistin'de grev ve protesto çağrısı
Bugün 11:01
/haber/filistin-de-grev-ve-protesto-cagrisi-298041
Sayfa Başına Git