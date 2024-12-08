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HABER
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2024 13:45
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2024 13:48
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Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye halkı geleceğini yeniden şekillendirecek

Fidan, basın toplantısının soru cevap bölümünde, Esad'ın nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir basın toplantısı sırasında konuşma yapıyor. Fidan, koyu renk bir takım elbise, beyaz gömlek ve desenli bir kravat giymiş. Önünde bir mikrofon ve su bardağı bulunan bir kürsüde duruyor. Arka planda, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı" yazıları, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi amblemi ve Türk bayrağı yer alıyor. Bakanın yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış. Fotoğraf, resmi bir açıklama veya basın toplantısına ait bir anı yansıtıyor.
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği bir basın toplantısında Suriye'deki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye'nin Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne büyük önem verdiğini vurguladı.

Fidan, Suriye rejiminin temel hizmetleri sağlayamadığını ve halkın ihtiyaçlarına yanıt veremediğini belirterek, "Devlet kurumları Suriye halkının ihtiyaçlarına cevap veremedi. Temel hizmetleri yerine getiremediler. Halkın yarısı, hem ülke içinde hem de ülke dışında yerinden edildi. Bu durum, komşu ülkelere ve Avrupa’ya yönelik göç akımlarına neden oldu ve büyük baskılar oluşturdu" dedi.

“Milyonlarca Suriyeli ülkelerine dönebilir”

Suriye'deki gelişmelere dikkat çeken Bakan Fidan, "Bu sabah itibarıyla Suriye yeni bir aşamaya ulaştı. Artık Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek. Bugün bir umut var, ancak Suriye halkı bunu tek başına başaramaz. Uluslararası toplumun Suriye halkını desteklemesi gerekiyor" dedi.

Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarına yönelik uluslararası desteğin önemini vurgulayarak, "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir. Yeni yönetimin düzenli bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Kapsayıcılık ilkesine bağlı kalınmalı ve intikam hedefi güdülmemelidir" dedi.

Fidan, Astana süreci çerçevesinde Türkiye, Rusya ve İran’ın yapıcı yaklaşımlarını takdir ettiğini belirterek, "Dün çok önemli bir gündü. Bu forum, Suriye’nin geleceği için önemli bir gündem oluşturdu. Rusya ve İran'ın yapıcı tutumları önemliydi. Ayrıca ABD ve diğer uluslararası aktörlerle de görüşmelerimiz sürüyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, Suriye'de istikrarın sağlanmasının Türkiye için öncelikli bir hedef olduğunu belirtti ve kapsayıcılığın, demokratik bir sürecin ve intikam yerine uzlaşının önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin uluslararası iş birliği ile Suriye halkına destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Fidan, basın toplantısının soru cevap bölümünde, Esad'ın nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

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(EMK)

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/haber/suriyede-53-yillik-esad-donemi-sona-erdi-sam-hts-nin-eline-gecti-302500
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/haber/deyrizor-dan-cekilen-suriye-ordusu-bosalttigi-alanlari-sdg-ye-devrediyor-302488
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