Discord’taki istismar iddiaları | Bakan Uraloğlu: Erişim engelini istişare ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şantaj, çocuk istismarı ve kadın düşmanı toplulukların şiddet eylemlerine ilişkin kullanımın ortaya çıktığı sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu, Discord’a erişim engeli getirme noktasını istişare ettiklerini ancak henüz verilmiş bir karar olmadığını söyledi.

Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.

(HA)