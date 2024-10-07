ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2024 15:53
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2024 16:01
1 dk Okuma

Discord’taki istismar iddiaları | Bakan Uraloğlu: Erişim engelini istişare ediyoruz

"Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok"

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Discord’taki istismar iddiaları | Bakan Uraloğlu: Erişim engelini istişare ediyoruz
Fotoğraf: Abdulkadir Uraloğlu / X

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şantaj, çocuk istismarı ve kadın düşmanı toplulukların şiddet eylemlerine ilişkin kullanımın ortaya çıktığı sosyal medya uygulaması Discord'a ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu, Discord’a erişim engeli getirme noktasını istişare ettiklerini ancak henüz verilmiş bir karar olmadığını söyledi.

Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarını belirten Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
erişim engeli discord
ilgili haberler
İstanbul’da öldürülen iki kadın için eylem çağrıları
5 Ekim 2024
/haber/istanbulda-oldurulen-iki-kadin-icin-eylem-cagrilari-300428
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul’da öldürülen iki kadın için eylem çağrıları
5 Ekim 2024
/haber/istanbulda-oldurulen-iki-kadin-icin-eylem-cagrilari-300428
Sayfa Başına Git