Discord'da günde atılan mesaj sayısı 4 milyar, denetleyen kişi sayısı 150

İlk başta çevrimiçi oyun oynayan kişiler için bir sohbet aracı olarak tasarlanan Discord bugün topluluk oluşturmak isteyen herkes tarafından popüler. Ancak aylık yaklaşık 150 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan platform artık eskisi kadar masum değil.

Discord'un anonimliği ve özel kanalları, karanlık tarafa olanak sağlıyor. Kişileri siber zorbalığa, çocuk istismarına, tacize, ayrımcılığa ve sosyal damgalanmaya karşı savunmasız bırakıyor. Türkiye'de de şantaj, çocuk istismarı ve kadın düşmanı toplulukların şiddet eylemlerine ilişkin kullanımın ortaya çıktığı sosyal medya uygulaması çokça tartışılıyor.

Siber zorbalık ve cinsel istismar iddiaları altında Discord nedir?

Çocuk güvenliğine ilişkin ihlal ve endişeler dünya basınında daha önce defalarca haber oldu. Platformun kurucusu ve CEO’su birçok kez çevrimiçi güvenliğe yönelik adım attıklarını söylese de bunların önüne geçemedi.

Problemler Discord’un şeffaflık raporunda da görür durumda. Yayımlanan son rapor 2023’ün dördüncü çeyreğinden.

Birkaç istatistik Pazar ve tüketici verilerinde uzmanlaşmış Statista’nın verilerine göre Discord kullanıcılarının yüzde 67’si erkek yüzde 32’si kadın. bu da platformu erkek egemen kılıyor. Dünya çapındaki 25 ile 34 yaş arasındaki kişiler yüzde 53,4 ile Discord kullanıcılarının en büyük payını oluşturuyor. 16 ila 24 yaş arasındaki genç kullanıcılar ise Discord kullanıcı tabanının yüzde 20,6’sını. İkinci sıradalar. Statista istatistiği 16-65+ yaş için tutuyor. Ancak Discord 16 yaşının altındakilerinde de platforma kayıt olmasına izin veriyor.

Discord raporunda, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yaklaşık 32,97 milyon spam hesabının kaldırıldığını bildirdi. Spam hesaplar için olağan bir sayı gibi gözükse de esas dikkat çekici veri gerçek kullanıcılarda. Platform aynı dönemde 255 binden fazla spam olmayan hesabı yasakladı.

Ayrıca Discord 2023’ün son çeyreğinde tam olarak 50 bin 814 sunucuyu kapattı. Yasaklanan hesap ve sunucuların en büyük nedeni çocuk güvenliği. Discord, 2023'ün dördüncü çeyreğinde;

‘Çocuk güvenliği’ nedeniyle 116 bin 219 hesabı devre dışı bıraktı ve 29 bin 128 sunucuyu kaldırdı. Kolluk kuvvetlerine de 55 bin 955 hesap bildirdi.

‘İstismar edici ve istenmeyen içerik’ nedeniyle 52 bin 612 hesap ve 1.967 sunucu,

Yasadışı faaliyetler nedeniyle 32 bin 633 hesap ve 13 bin 135 sunucu,

Şiddet ve görsel içerik nedeniyle 23 bin 264 hesap ve 2 bin 232 sunucu,

‘Taciz ve zorbalık’ nedeniyle 10 bin 320 hesap ve 542 sunucu,

‘Aldatıcı uygulamalar’ nedeniyle 6 bin 470 hesap ve 919 sunucu,

‘Şiddet içeren aşırılık’ nedeniyle 6 bin109 hesap ve 627 sunucu,

‘Nefret dolu davranış’ nedeniyle 3 bin 313 hesap ve 674 sunucu,

‘Manipülasyon’ nedeniyle 2 bin 878 hesap ve 724 sunucu,

‘Kendine zarar verme endişeleri’ nedeniyle 1.070 hesap ve 727 sunucu

‘Kimlik ve kimlik doğrulama ihlalleri’ nedeniyle 156 hesap ve 135 sunucu

‘Yanlış bilgilendirme’ nedeniyle 19 hesap ve 4 sunucu kaldırıldı.

Türkiye’de temsilciliği yok

Öte yandan Discord, 2023'ün dördüncü çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal ve eyalet yetkililerinden 1.326 yasal talep aldı ve bunların 1.073'ünü (yüzde 81) karşıladı.

Discord dünyadan ise 170 uluslararası yasal talep aldı ve bunlardan sadece 19'unu ( yüzde 11 ) karşıladı. Alınan mahkeme emirlerinin çoğunluğu Brezilya, Fransa, Almanya, Polonya ve Birleşik Krallık’tan geldi. Talepte bulunanlar listesinde Türkiye yok. Ayrıca Discord’un Türkiye’de bir temsilciliği de yok.

Sadece 150 çalışanı güvenlik ve denetlemeye bakıyor

Discord aynı raporda şirket çalışanlarının yüzde 15'ini güvenlik ve denetlemeye atadığını, platformdaki sunucuların da günlük faaliyetlerinde gönüllü moderatörler tarafından denetlendiğini söylüyor.

Şirketin küresel düzeyde 1000 çalışanı olduğu tahmin ediliyor. Buradan da güvenlik ve denetlemeye ayrılan personel sayısının yetersiz olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bunu Discord da kabul ediyor. Discord, kullanıcıların platformda yaptığı günlük 4 milyar mesaja erişimlerinin olmadığını defalarca bildirmişti. Sorunları da moderatörler, geri bildirim ve yapay zeka ile çözmeye çalışıyor. Ancak şu ana kadar başarıdan çok uzak.

(HA)