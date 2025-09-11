Dış basında Türkiye: CHP kararı üzerine söylenenler

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin’in il başkanlığı binasına gideceğini açıklamasının ardından, CHP'liler parti binasında nöbet başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine partililerin yanı sıra çok sayıda demokratik kurum temsilcisi ve yurttaş da destek için CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde toplandı. İl binasına çıkan tüm yolları ve sokakları kapatan polis, partililere biber gazı ve TOMA'dan sıktığı tazyikli suyla müdahale etti.

Tüm bu olayların ardından Avrupa basınında Türkiye’de yaşanan olayların yansımaları gazetelerde yer almaya başladı.

CHP'de dünden bugüne neler yaşandı?

AP Raportörü Sanchez: Gerçek dışı

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasını değerlendirirken, “Türkiye'de demokrasiye yönelik baskı, amansız ve ne yazık ki karmaşık bir mekanizma: Bir mahkeme, bir siyasi partinin başkanının kim olacağına hukuka aykırı bir şekilde karar veriyor; çevik kuvvet, biber gazı kullandıktan sonra sahtekarı (Gürsel Tekin) içeri alıyor; tüm gösteriler günlerce yasaklanıyor ve sosyal medya engelleniyor. Gerçek dışı.” ifadelerini kullandı

Reuters: Önemli bir eşik

Kanada merkezli Thomson Reuters ise yaşanan olayları kronolojik olarak anlatmanın yanı sıra siyasi bağlam ve muhalefetin tepkisini daha çok öne çıkardı. Reuters, haberde Türkiye’de daha önce HDP belediyelerine yapılan kayyum atamalarını hatırlatarak, bunun CHP’ye uzanmasının “önemli bir eşik” olduğuna dikkat çekti. İktidarın yargı üzerinden muhalefeti baskıladığına dair eleştirilere haberlerinde yer verdi. CHP lideri Özgür Özel’in kararı “hukuki darbe” olarak nitelediğine, partinin demokrasiye sahip çıkacağını söylediğine değindi.

Financial Times: Benzerleri olmuştu

Financial Times, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum atanmasını Türkiye’de demokratik normlara ve hukukun bağımsızlığına yönelik bir risk olarak değerlendiriyor. Haberde, Özgür Özel’in kararı “hukuki darbe” olarak nitelendirdiği, iktidar-muhalefet geriliminin artmakta olduğu ve benzer kayyum uygulamalarının geçmişte HDP’li belediyelere de yapıldığı vurgulanıyor. Ayrıca Financial Times, bu gelişmenin uluslararası yatırımcılar ve Avrupa kurumları nezdinde Türkiye’nin siyasi istikrar algısını etkileyebileceğini belirtiyor.

El País: Muhalefeti kontrol altına alma stratejisi

İspanya merkezli ulusal gazete El País, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasını, hükümetin muhalefeti kontrol altına alma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirdi. Haberde, partililerin ve destekçilerinin bu müdahaleyi reddettiği ve protestolar düzenlediği belirtiliyor.

CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının üzerinden 9 gün geçti: Son durum

Le Monde: Demokrasiye yönelik tehdit

Fransa merkezli Le Monde, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasını, Türkiye'de demokrasiye yönelik bir tehdit olarak değerlendiriyor. Haberde, CHP'nin bu müdahaleyi hukuki bir darbe olarak nitelendirdiği ve CHPlilerin buna karşı direnişe geçtiği aktarılıyor.

Bloomberg: Siyasi istikrar ve demokratik süreç tehdit altında

Bloomberg, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasını, Türkiye'de siyasi istikrarı ve demokratik süreçleri tehdit eden bir gelişme olarak değerlendiriyor. Haberde, bu tür müdahalelerin uluslararası yatırımcılar ve Avrupa kurumları tarafından yakından izlendiğini belirtti.

Balkan Insight: Muhalefete yönelik baskılar artıyor

Balkanlardaki haberlere değinen Balkan Insight, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasını, Türkiye'de muhalefete yönelik baskıların arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Haberde, bu tür müdahalelerin demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkesine zarar verdiği ifade ediliyor.