Dış basında İBB operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 100'den fazla kişinin gözaltına alınması dış basında da anlık olarak izlendi.
ABD ve Avrupa merkezli yayın kuruluşları operasyonu ve tepkileri yakından takip etti.
The Guardian
Londra merkezli The Guardian, "İstanbul Belediye Başkanı, muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığından günler önce tutuklandı" başlığı atarken haberi ilk sayfasından duyurdu ve ekledi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rakibi, üniversitesinin diplomasını geçersiz saymasından bir gün sonra gözaltına alındı; hamle siyasi bir manevra olarak görülüyor."
"...Türk polisi, Çarşamba günü İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibi olarak görülen siyasetçiyi, iddia edilen yolsuzluk ve terör bağlantılarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında tutukladı. Bu haber, devlet tarafından işletilen medya kuruluşları tarafından duyuruldu."
"...İmamoğlu, Çarşamba sabahı, gözaltına alınmadan hemen önce bir video paylaştı ve videoya 'Milletin iradesine darbe' notunu ekledi."
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Almanya medyasından Frankfurter Allgemeine (FAZ) "Erdoğan, En Güçlü Rakibini Saf Dışı Bırakıyor" başlığıyla haberi manşetten girdi. "Aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan etmeyi planlıyordu. Ancak siyasetin yönlendirdiği Türk yargısı ondan önce harekete geçti" ifadelerine yer veren FAZ haberi şöyle devam etti:
"Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli siyasi rakibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba sabahı İstanbul’daki evinden polisler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında tutuklama kararı çıkardı. Ona yöneltilen suçlama ise 'PKK/KCK terör örgütünü desteklemek'. Bu tartışmalı suçlamanın arkasında, İmamoğlu’nun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Mart ayında yapılan son yerel seçimler öncesinde Kürt siyasetçilerle kurduğu ittifaklar yer alıyor. Erdoğan’ın partisi bu seçimlerde ağır bir yenilgi almıştı."
"Gözaltının zamanlaması tesadüf gibi görünmüyor. İmamoğlu, bu pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmeyi planlıyordu. Aslında bir sonraki seçimler 2028 yılında yapılacak. Ancak İmamoğlu, adaylığının kendisini yargıdan koruyacağını ya da en azından Erdoğan’ın onu hedef almasının siyasi bedelini artıracağını umuyordu."
CNN International'ın internet sitesi haberi ana sayfadan geniş yer ayırarak duyururken "Türkiye, İstanbul Belediye Başkanı ve Erdoğan’ın Önemli Rakibi İmamoğlu’nu Gözaltına Aldı" başlığı attı ve ekledi:
"Çarşamba günü gerçekleşen bu hamle, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ön seçim yapmasına sadece birkaç gün kala geldi. İmamoğlu’nun bu seçimde partinin cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesi bekleniyordu."
"... Muhalefet, gözaltıların siyasi olduğunu ve Erdoğan’ın geçen yılki büyük yerel seçim yenilgisinin ardından muhalefete yönelik baskının bir parçası olduğunu savundu.
CHP lideri Özgür Özel, bu hamleyi 'bir sonraki Cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe girişimi' olarak nitelendirdi."
"...İnternet erişim izleme grubu NetBlocks’a göre, Türkiye’de X, YouTube, Instagram ve TikTok’a erişim de kısıtlandı."
Kathimerini:
Yunanistan basınının önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin internet sitesi de haberi flaş haber olarak duyururken "Türkiye: Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması Ne Anlama Geliyor?" başlığı atarak şunları kaydetti:
"Ana muhalefet partisi CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını 'bir sonraki cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe girişimi' olarak nitelendirdi. Bu gelişme, İmamoğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasına sadece birkaç gün kala yaşandı. İstanbul’da gösteriler yasaklanırken, İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' iddiaları ve ardı arkası kesilmeyen yargı süreçleri dikkat çekiyor."
Bloomberg
Bloomberg habere "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ana Rakibi İmamoğlu’nu Gözaltına Aldı" başlığıyla geniş yer verdi ve ekledi:
İ"stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba sabahı evinde gözaltına alındı. Bu gelişme, Türk makamlarının bir gün önce üniversite diplomasını iptal etmesinin ardından geldi. Diploma iptali, İmamoğlu’nun bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a karşı aday olmasının önünü kesebilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu, ekibi tarafından paylaşılan bir sesli mesajda, güvenlik güçlerinin evine baskın düzenlediğini belirtti ve yetkilileri, polis gücünü siyasi amaçlar için kullanmakla suçladı."
Le Monde:
Paris merkezli Le Monde, ana sayfadan duyurduğu haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlıca siyasi rakibi ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör bağlantıları suçlamalarıyla Çarşamba sabahı evinden gözaltına alındı" ifadelerini kullanarak ekledi:
"Yerel medyaya ve İmamoğlu’nun ekibine göre, 53 yaşındaki siyasetçi sabah saatlerinde evine yapılan baskında gözaltına alındı. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan bir videoda, kravatını bağlarken çekilen İmamoğlu, evinin aranmasına tepki göstererek, 'Yüzlerce polis kapıma geldi. Polis evime baskın düzenledi ve kapımı çaldı. Kendimi milletime emanet ediyorum' dedi."
"...İmamoğlu’nun gözaltına alınması, evine yapılan baskından bir gün sonra ve İstanbul Üniversitesi’nin diplomasını geçersiz saymasından hemen sonra gerçekleşti. Bu karar, popüler muhalefet liderinin bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmasını engelleyebilir. Türk yasalarına göre, adayların üniversite diplomasına sahip olması gerekiyor."
Fransa merkezli France 24:
"Belediye başkanlığı daha önce de İmamoğlu'nun 1995 yılında İstanbul Üniversitesi'nden aldığı işletme diplomasının bir kopyasını, bir gazetecinin diplomasının olmadığını iddia etmesi üzerine yayımlamıştı. İstanbul Üniversitesi X'te yaptığı açıklamada, aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'bariz bir hata olduğu gerekçesiyle geri çekileceğini ve iptal edileceğini' söyledi. Üniversite daha fazla ayrıntı vermedi.
"Erdoğan, kendisinin üniversiteden hiç mezun olmadığı ve anayasal olarak cumhurbaşkanlığı makamında bulunamayacağı iddialarını defalarca reddetti."
Associated Press (AP)
New York merkezli Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), "Eleştirmenler, baskıların Erdoğan'ın iktidar partisinin geçen yılki yerel seçimlerde önemli kayıplar yaşamasının ve erken genel seçim çağrılarının artmasının ardından geldiğini söylüyor," dediği haberine şöyle devam etti:
"Hükümet yetkilileri mahkemelerin bağımsız çalıştığında ısrar ediyor ve muhalif isimlere yönelik yasal işlemlerin siyasi amaçlı olduğu iddialarını reddediyor. İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını iptal ederken, 1990 yılında Kuzey Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden İşletme Fakültesi'ne geçişinde usulsüzlük yapıldığı iddiasını gerekçe gösterdi. İmamoğlu karara itiraz edeceğini söyledi."
The Indian Express:
Hindistan merkezli haber ajansı The Indian Express, İmamoğlu'nun siyasi yasakla karşı karşıya olduğunu belirttiği haberinde şöyle dedi:
“Muhalefet lideri, muhalefet liderliğindeki belediyeleri soruşturan bir yargı uzmanını etkilemeye çalıştığı iddiaları da dahil olmak üzere çok sayıda davayla karşı karşıya. Davalar hapis cezaları ve siyasi yasakla sonuçlanabilir.”
(DT/TY)