Dış basında İBB operasyonu

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Almanya medyasından Frankfurter Allgemeine (FAZ) "Erdoğan, En Güçlü Rakibini Saf Dışı Bırakıyor" başlığıyla haberi manşetten girdi. "Aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan etmeyi planlıyordu. Ancak siyasetin yönlendirdiği Türk yargısı ondan önce harekete geçti" ifadelerine yer veren FAZ haberi şöyle devam etti:

"Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli siyasi rakibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çarşamba sabahı İstanbul’daki evinden polisler tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında tutuklama kararı çıkardı. Ona yöneltilen suçlama ise 'PKK/KCK terör örgütünü desteklemek'. Bu tartışmalı suçlamanın arkasında, İmamoğlu’nun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), Mart ayında yapılan son yerel seçimler öncesinde Kürt siyasetçilerle kurduğu ittifaklar yer alıyor. Erdoğan’ın partisi bu seçimlerde ağır bir yenilgi almıştı."

"Gözaltının zamanlaması tesadüf gibi görünmüyor. İmamoğlu, bu pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmeyi planlıyordu. Aslında bir sonraki seçimler 2028 yılında yapılacak. Ancak İmamoğlu, adaylığının kendisini yargıdan koruyacağını ya da en azından Erdoğan’ın onu hedef almasının siyasi bedelini artıracağını umuyordu."