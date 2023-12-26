Direnişteki Burda Bebek işçileri Meclis gündeminde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu Kok, sendikalaştıkları için tazminatsız işten çıkarılan Burda Bebek işçilerinin direnişini Meclis gündemine taşıdı.

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Burda Bebek Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’de, Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikası’nın çoğunluğu sağlayarak yetki almasının ardından sendika üyesi dokuz kadın işçi 14 Kasım’da tazminatsız işten çıkarılmıştı.

Türkiye hak mücadeleleri haritası

İşten çıkarılan kadın işçilerin bir ayı aşkın bir süredir anayasal haklarının tanınması ve yetki itirazının geri çekilmesi talebiyle fabrika önünde direnişi sürdürdüğünü belirten Konukçu Kok, şunları kaydetti:

“Direnişteki işçiler fabrikada kadın ve erkek işçiler arasında ücret ve iş yükü eşitsizliğinin bulunduğunu, performansa göre prim alacakları söylenmesine rağmen bu primleri de hiçbir zaman alamadıklarını, üç vardiya olarak çalıştıkları fabrikada sıklıkla pazar günü mesaiye çağrıldıklarını, hiç izin kullanmadan 7/24 çalıştırıldıklarını ve işyerlerinde de kadına yönelik şiddete karşı seslerini duyurmak istediklerini ifade etmişlerdir.”

Bakan Işıkhan'a dokuz soru

“Hak ihlallerinin önüne geçmek adına örgütlenme hakkı işçiler açısından koruyucu bir mekanizmadır” diyen Kezban Konukçu Kok, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması talebiyle şu soruları yöneltti:

Sakarya, Hendek’de faaliyet gösteren Burda Bebek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de kötü çalışma koşulları, cinsiyet eşitsizliği, zorunlu mesai, yöneticilerin ve ustaların kadın çalışanlara yönelik yoğun baskısı, hakaretleri, mobbing, kötü muamele uygulamaları gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalan kadın işçilerin bu sorunlar karşısında sendikalaşmayı tercih etmeleri üzerine dokuz kadın işçinin işten atıldıkları ve işçilerin bir ayı aşkın süredir yürüttükleri direnişleri bilginiz dâhilinde midir?

Burda Bebek Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Petrol İş Sendikasınca yetki alınmasından sonra işten çıkartmaların başladığı Bakanlığınız bilgisi dahilinde midir? İşçilerin sendikal haklarından yararlanmalarından dolayı işten çıkartılmaları iddiaları incelenmekte midir?

Burda Bebek Fabrikasında dokuz kadın işçinin Kod 45 ile işten atılarak tazminat alacaklarının gasp edildiği Bakanlığınızca bilinmekte midir?

Burda Bebek Fabrikasının Petrol İş Sendikası’na üye olmaları nedeniyle ekonomik kriz koşullarında patronun dokuz kadın işçinin kanundan ve toplu sözleşmeden doğan haklarını açıkça ihlal etmesi ve hak ve hukuk dışı uygulamaları karşısında Bakanlığınızca herhangi bir girişimde bulunulacak mıdır?

Haksız ve keyfi biçimde işten çıkarılan kadın işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve haklarının iadesi için Bakanlığınızca herhangi bir girişimde bulunulacak mıdır?

İşverenler tarafından hak gasplarına uğrayan ve işten çıkarılan kadın işçilerin haklarının korunması için özel önlemler alınması düşünülmekte midir?

Sayısız sendikalaşmanın engellendiğinin kanıtlandığı dava sonucu olmasına rağmen sendikalaşmayı engellemeyi yasaklayan yasa ve yaptırımların patronlara yönelik olarak uygulanmamasının nedeni nedir?

Son beş yıl içerisinde sendikalı oldukları gerekçesiyle işçileri işten atan işyeri sayısı kaçtır? Bunları işyerlerinin kaçı hakkında işlem başlatılmıştır?

Bakanlığınızca Kod 29’un yerine getirilen Kod 42 ila Kod 49 arasındaki kodları tazminat ödememek, sendikasızlaştırmak gibi art niyetli amaçlarla hukuksuz ve keyfi olarak kullanan patronlara yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmakta mıdır?

(VC)