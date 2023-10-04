Direnişteki Ataşehir Belediyesi işçileri: Kanunsuzca işten çıkarmalara hayır

İstanbul, Ataşehir Belediyesi’nde emekliliğe hak kazanma koşulları oluşan ancak kendi istekleri dışında resen emekli edilen işçiler, 2 Ekim'de belediye önünde eyleme başladı.

Emekli edilen işçilerden Hasan Karaçay, eylemin üçüncü gününde (4 Ekim) bianet'e konuştu.

KHK işçisi olduğunu ve KHK işçilerine yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının Mart 2023’te yapılan bir düzenlemeyle kaldırıldığını hatırlatan Karaçay, “Bu sorun, temel olarak bizim sorunumuz değil. Türkiye’deki 600 bin taşeron belediye emekçisinin sorunu” dedi.

Ne olmuştu? Ataşehir Belediyesi’nde emekliliğe hak kazanma koşulları oluşan 9 işçi, 27 ve 28 Eylül’de kendi istekleri dışında resen emekli edildi. İstekleri dışında emekli edilen işçilere hukuki destek veren Av. Mürsel Ünder, “696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesiyle, 375 sayılı KHK’ye eklenen 23 ve 24’üncü maddelerle kamu kuruluşlarındaki işçiler için resen emeklilik söz konusu olabiliyordu. Ancak Mart 2023’te yapılan bir düzenlemeyle bu uygulama kaldırıldı” demişti.

Ataşehir Belediyesi’nde 9 işçi isteği dışında emekli edildi

(AD/VC)