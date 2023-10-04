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Yayın Tarihi: 4 Ekim 2023 15:26
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 17:35
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Direnişteki Ataşehir Belediyesi işçileri: Kanunsuzca işten çıkarmalara hayır

Ataşehir Belediyesi'nde isteği dışında emekli edilen işçilerden Hasan Karaçay, “Bu sorun, temel olarak bizim sorunumuz değil. Türkiye’deki 600 bin taşeron belediye emekçisinin sorunu” dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

İstanbul, Ataşehir Belediyesi’nde emekliliğe hak kazanma koşulları oluşan ancak kendi istekleri dışında resen emekli edilen işçiler, 2 Ekim'de belediye önünde eyleme başladı.

Emekli edilen işçilerden Hasan Karaçay, eylemin üçüncü gününde (4 Ekim) bianet'e konuştu.

KHK işçisi olduğunu ve KHK işçilerine yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının Mart 2023’te yapılan bir düzenlemeyle kaldırıldığını hatırlatan Karaçay, “Bu sorun, temel olarak bizim sorunumuz değil. Türkiye’deki 600 bin taşeron belediye emekçisinin sorunu” dedi.

Ne olmuştu?

Ataşehir Belediyesi’nde emekliliğe hak kazanma koşulları oluşan 9 işçi, 27 ve 28 Eylül’de kendi istekleri dışında resen emekli edildi.

İstekleri dışında emekli edilen işçilere hukuki destek veren Av. Mürsel Ünder, “696 sayılı KHK’nın 127’nci maddesiyle, 375 sayılı KHK’ye eklenen 23 ve 24’üncü maddelerle kamu kuruluşlarındaki işçiler için resen emeklilik söz konusu olabiliyordu. Ancak Mart 2023’te yapılan bir düzenlemeyle bu uygulama kaldırıldı” demişti.

Ataşehir Belediyesi’nde 9 işçi isteği dışında emekli edildi
Ataşehir Belediyesi’nde 9 işçi isteği dışında emekli edildi
28 Eylül 2023

(AD/VC)

ataşehir ataşehir belediyesi zorunlu emeklilik emeklilik
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde çift anadal programı ile eğitimine devam ediyor. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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