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Yayın Tarihi: 4 Eylül 2024 16:08
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 17:05
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Direnişteki Akcanlar işçilerinin çocukları için dayanışma çağrısı

Emek Partisi Antep İl Örgütü, 19 gündür yedili sisteme ve vergi kesintilerine karşı direnişte olan Akcanlar işçilerinin çocuklarına kırtasiye desteği için kampanya başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Direnişteki Akcanlar işçilerinin çocukları için dayanışma çağrısı

Antep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretim yapan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi Akcanlar Tekstil işçileri, 17 Ağustos'tan bu yana yedili sisteme ve vergi kesintilerine karşı direnişte.

"Bu direniş hiçbir zaman yıkılmayacak"
AKCANLAR TEKSTİL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNDE 12. GÜN
"Bu direniş hiçbir zaman yıkılmayacak"
28 Ağustos 2024

Emek Partisi (EMEP) Antep İl Örgütü, geçim sıkıntısı yaşayan Akcanlar işçilerinin çocuklarının okul malzemeleri için dayanışma kampanyası başlattı.

EMEP Antep İl Başkanı Abdullah Çiloğlan ve Akcanlar Tekstil işçisi Mahmut Önder, işçilerin kampanyayı bianet’e anlattı.

İnsanca yaşam ve çalışma koşulları için iş bırakan Akcanlar Tekstil işçilerinin direniş boyunca birçok engellemeyle karşılaştıklarını belirten Çiloğlan, “Emek Partisi olarak süreç boyunca Akcanlar işçilerinin haklı mücadelesini desteklemekle birlikte kentteki işçi ve emekçilere, demokratik kitle örgütlerine de bu sesi büyütmeleri için çeşitli çağrılarda bulunduk” dedi.

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Gözaltına alınan Akcanlar Tekstil işçileri serbest bırakıldı
28 Ağustos 2024
EMEP Antep İl Başkanı Abdullah Çiloğlan

"İşçiler kara kara düşünüyor"

Abdullah Çiloğlan hayat pahalılığının işçiler için can yakıcı bir hal aldığını söyleyerek, yeni eğitim-öğretim yılına yaklaşırken başlattıkları kampanya için şunları kaydetti:

"Yeni eğitim-öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte işçi ve emekçiler, giderek tükenen alım güçleri ile okul masraflarına nasıl yetişeceğini kara kara düşünüyor. Ancak direnişte olmaları sebebiyle Akcanlar işçileri için bu durum daha da kritik. Bu nedenle il örgütü olarak direnişte olan Akcanlar işçilerinin çocukları için kırtasiye desteği kampanyamızı başlattık. Kampanyayı diğer fabrikalarda çalışan işçilerle birlikte örgütlüyoruz. İşçilerin böyle dönemlerde dayanışmasının çok önemli ve değerli olduğunu biliyoruz. Akcanlar işçilerinin talepleri ve mücadelesi bütün işçilerin talepleri ve mücadelesinin bir parçasıdır. O nedenle bu mücadeleye omuz vermek, dayanışmak ve birlikte mücadele etmek zorundayız. İşçi ve emekçilere çağrımız hem kırtasiye desteği kampanyamızı güçlendirmek hem de işçilerle her alanda dayanışmayı sürdürmek yönündedir."

"Bir avuç patron bizi köle gibi çalıştırmak istiyor"

Akcanlar işçisi Mahmut Önder, direnişteki arkadaşlarının hiçbirinin vazgeçmeye niyeti olmadığını belirterek, “Hepimiz insan gibi bir yaşam istiyoruz. Ancak bir avuç patron bizi köle gibi çalıştırmak istiyor. Tabi ki patronlar karşısında zorlanıyoruz çünkü hepimiz emekçiyiz ve tek güvencemiz bilek gücümüz ve birliğimiz” dedi.

*Akcanlar Tekstil işçisi Mahmut Önder

Önder, okullar açılırken işçilerin çocuklarıyla ilgili endişelerini şu sözlerle anlattı:

"Okullar açılıyor, çocuklarının okul masraflarını nasıl karşılayacaklarını düşünüyorlar. Kiralar yaklaşıyor, geçim derdi büyüyor. Biz bunları sıkıntı ederken, Emek Partisi bizimle birlikte bu sorunları düşünüp, bizim için bir destek kampanyası başlattı. Direnişimizin ilk gününden bugüne kadar yanımızda idiler, yine yanımızda olmaya devam ediyorlar. Tüm Akcanlar işçileri adına teşekkür ediyorum."

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